8 năm sau khi đông lạnh thi thể vợ, chồng có người mới nhưng vẫn chờ vợ hồi sinh

8 năm trước, không thể chịu đựng nổi ý nghĩ vợ mình qua đời vì ung thư phổi, ông Quế Tuấn Mẫn (ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) ký hợp đồng đông lạnh thi thể vợ bằng ni-tơ lỏng với hy vọng một ngày nào đó bà sẽ hồi sinh. Hiện ông có bạn gái mới và chung sống với người phụ nữ này.

Vợ ông, bà Chiêm Văn Liên, lâm bệnh nặng vào năm 2017, các bác sỹ dự đoán bà chỉ còn sống được vài tuần nữa. Quế Tuấn Mẫn thì thầm bên giường bệnh: "Em có muốn ngủ một giấc trước không?" và người vợ khẽ gật đầu. Sau khi qua đời, thi hài bà được ông gửi đến Viện Nghiên cứu Ân Phong, cách Bệnh viện Tề Lỗ khoảng 10km để đông lạnh, hy vọng ngày nào đó vợ được sống lại nhờ một bước đột phá y học.

Người đàn ông không chấp nhận cái chết vì ung thư của vợ nên đông lạnh thi thể bà với hy vọng bà sẽ hồi sinh.

Được bảo quản bằng bằng nitơ lỏng ở nhiệt độ -196 độ C và lưu trữ trong thùng chứa "Số 1", sau nhiều năm, thi thể bà Chiêm Văn Liên vẫn ở tình trạng hoàn hảo, cấu trúc tế bào ổn định. Hệ thống bảo quản đông lạnh được trang bị thiết bị chống sốc và bộ ba nguồn điện.

Tám năm sau khi vợ qua đời, hiện Quế Tuấn Mẫn suy giảm sức khỏe rất nhiều và đang sống với bạn đời mới nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng hồi sinh vợ mình. Ông chưa bao giờ dùng từ "chết" để nói về bà. Trong thâm tâm ông, Chiêm Văn Liên chỉ đang tạm thời ngủ yên, chờ đợi ngày khoa học có thể chiến thắng ung thư phổi.

Hợp đồng bảo quản đông lạnh mà ông Quế Tuấn Mẫn ký có thời hạn 30 năm, và em gái bà Chiêm Văn Liên cũng thề sẽ "cố gắng sống thêm 30 năm nữa để chờ chị ấy trở về".

Thi thể được bảo quản bằng ni-tơ lỏng, nhiệt độ âm 196 độ C.

Được thành lập năm 2015, Viện Nghiên cứu Ân Phong là tổ chức trực thuộc Tập đoàn Ân Phong Tế Nam. Vào thời điểm bà Chiêm Văn Liên bệnh nặng, viện đang thử nghiệm công nghệ bảo quản đông lạnh thi thể người, hợp tác với Bệnh viện Qilu thuộc Đại học Sơn Đông và tuyển dụng tình nguyện viên miễn phí.

Quế Tuấn Mẫn thẳng thắn thừa nhận rằng lúc đó ông chưa hiểu hết các nguyên tắc kỹ thuật mà chỉ đơn giản là "một kẻ mơ mộng sợ mất mát", tin rằng đây là cách duy nhất để vợ mình không bị "thời gian cuốn đi".

Trong 8 năm qua, người chồng đã trải qua hai cuộc phẫu thuật tim khiến sức khỏe suy yếu. Ngay cả sau khi chuyển đến sống với người bạn đời mới vào năm 2020, ông vẫn khăng khăng rằng "không ai có thể thay thế được Chiêm Văn Liên". Ngôi nhà hiện tại của họ vẫn trưng bày ảnh và đồ đạc của bà.

Quế Tuấn Mẫn hiểu rằng vợ mình đã được tuyên bố là "chết về mặt y khoa" và không ai có thể đảm bảo rằng cô sẽ được hồi sinh. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng một ngày nào đó công nghệ sẽ cho phép con người bắt đầu lại cuộc sống.

Ông dặn dò con trai rằng ông muốn mình cũng được đông lạnh thi thể khi qua đời vì muốn vợ có người bên cạnh lúc sống lại: "Phải có người ở bên cạnh bà ấy khi bà ấy tỉnh lại, nếu không thì bà ấy sẽ đối mặt với thế giới mới thế nào đây?".

Người chồng thâm tình mỉm cười nói rằng có lẽ phép màu còn xa vời nhưng ít nhất hiện tại ông vẫn còn một giấc mơ, rằng trong thời gian đông lạnh thi thể, vợ ông vẫn ở đó, và tình yêu sẽ không bao giờ biến mất.