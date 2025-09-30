  • Zalo

696 xe bị phạt nguội trong tuần cuối tháng 9 tại Bắc Ninh

Thứ Ba, 30/09/2025 10:24:29 +07:00
(VTC News) -

Tuần từ 19-25/9, phòng Cảnh sát giao thông Công an Bắc Ninh đã phát hiện và ra quyết định xử phạt nguội đối với 696 xe vi phạm giao thông.

Theo phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh, trong 696 xe vi phạm giao thì các lỗi tập trung như: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường; Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định...

Danh sách biển xe vi phạm

Ô tô chạy quá tốc độ. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ô tô vượt đèn đỏ tại đường Hùng Vương, phường Bắc Giang. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Người đi mô tô không đội mũ bảo hiểm tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Người vi phạm đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh để giải quyết, mang theo đầy đủ giấy tờ: Căn cước công dân; Giấy phép lái xe; Đăng ký xe; Giấy chứng nhận kiểm định (đối với ô tô); Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

