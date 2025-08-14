(VTC News) -

Ngày 15/8, vòng chung kết ResFes 2025 - cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh, sinh viên do Khối Giáo dục FPT tổ chức thường niên sẽ diễn ra tại Trường Đại học FPT AI Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

62 đề tài nghiên cứu của sinh viên FPT, sinh viên trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM College of Teacher Education - The University of Mindanao và Northeastern Mindanao State University (Philippines) cùng tham gia tranh tài.

Các đề tài nghiên cứu tại ResFes 2025 thuộc 5 tiểu ban: Công nghệ thông tin, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Truyền thông đa phương tiện, Ngôn ngữ và Thiết kế mỹ thuật số. Đặc biệt, ở mùa giải năm nay, tất cả nghiên cứu khoa học đều được ứng dụng AI.

Trong đó, một số đề tài khai thác trí tuệ nhân tạo như một công cụ then chốt để phát triển những góc độ mới trong nghiên cứu khoa học như: nhận diện cảm xúc giọng nói, phát hiện gian lận tài chính, chẩn đoán bệnh, dự báo chất lượng không khí… Số khác lại hướng đến giải quyết vấn đề địa phương, như phát triển du lịch thông minh hay tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp nhờ vào việc ứng dụng các công cụ AI.

62 đề tài khoa học ứng dụng AI của sinh viên tranh tài tại chung kết ResFes 2025

Tại vòng chung kết, các đội thi sẽ thuyết trình về đề tài nghiên cứu của mình và trao đổi, phản biện các vấn đề có liên quan với ban giám khảo chuyên môn của 5 tiểu ban.

Đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên có mong muốn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học bài bản được trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm với các giảng viên, chuyên gia uy tín hàng đầu.

ResFes là cuộc thi nghiên cứu khoa học thường niên của Khối Giáo dục FPT, góp phần tạo điều kiện để học sinh, sinh viên trong và ngoài FPT rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong giới trẻ.