60 năm Ngày Chiến thắng Vạn Tường: Mốc son hào hùng của dân tộc

(VTC News) -

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Vạn Tường (18/8/1965 - 18/8/2025).

Tham dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Lê Chiêm - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trung Thu - nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Tạ Nhân - nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội Đặng Ngọc Huy; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo Sư đoàn 320, Quân đoàn 3; lãnh đạo Sư đoàn 2, Sư đoàn 307 và 315, Quân khu 5.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Vạn Tường.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ kỷ niệm Y Ngọc; gần 90 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia, góp công làm nên Chiến thắng Vạn Tường...

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi U Huấn chia sẻ, Chiến thắng Vạn Tường là một mốc son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và thắng lợi của phong trào Đồng Khởi, cách mạng miền Nam chuyển sang thế tiến công.

Trước nguy cơ sụp đổ của ngụy quyền Sài Gòn, Mỹ đổ quân trực tiếp tham chiến, thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, âm mưu bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. Ở Quảng Ngãi, từ tháng 5/1965, Mỹ đưa tiểu đoàn lính thủy đánh bộ chiếm đóng các vị trí chiến lược thuộc huyện Bình Sơn cũ, lập “vùng trắng” phía Nam căn cứ Chu Lai. Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng Khu ủy và Mặt trận Dân tộc Giải phóng phát động phong trào toàn dân đánh Mỹ, xây dựng “Vành đai diệt Mỹ”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi U Huấn đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Sáng 7/5/1965, trong khí thế cả nước đang tìm cách đánh Mỹ, tiểu đội du kích xã Bình Đông (nay là xã Vạn Tường) do đồng chí Nguyễn Phàn, Trung đội trưởng du kích xã đã tổ chức phục kích tại bến Tân Hy bắn chìm và diệt gọn tiểu đội lính Mỹ. Đây là trận đánh Mỹ đầu tiên trên chiến trường Quảng Ngãi và khu 5, mở ra khả năng mới cho quân dân ta thi đua, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Đêm 17/8/1965, hơn chục chiếc tàu chiến Mỹ thuộc Hạm đội 7 từ ngoài khơi, liên tục bắn đại bác vào thôn Vạn Tường. Ngày 18/8/1965, quân Mỹ gồm 4 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, 1 tiểu đoàn xe tăng và xe bọc thép, 2 tiểu đoàn pháo 105 ly, 6 tàu đổ bộ và pháo hạm cùng hàng trăm máy bay chiến đấu, mở cuộc hành quân phối hợp hải, lục, không quân tiến vào Vạn Tường và các thôn, xóm xung quanh.

Sau một ngày đêm phối hợp chiến đấu quyết liệt, Trung đoàn 1, Quân khu 5, các Đại đội, dân quân và du kích các xã đã đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân lớn của quân đội Mỹ; loại khỏi vòng chiến đấu 919 tên Mỹ; bắn cháy, bắn hỏng 22 xe tăng, xe bọc thép; bắn rơi 13 máy bay và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch.

Bảo tàng Chiến thắng Vạn Tường.

Đây là đòn phủ đầu oanh liệt, giáng vào lính thủy đánh bộ Mỹ, một binh chủng được xem là ưu tú nhất của quân đội Mỹ, góp phần cùng lực lượng vũ trang đánh Mỹ. Cuộc hành quân "Ánh sáng sao" của Mỹ tại Vạn Tường thất bại. Chiến thắng Vạn Tường trở thành mốc son chói lọi, mở đầu cao trào “Tìm Mỹ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt” trên khắp chiến trường miền Nam.

Chiến thắng Vạn Tường lịch sử đã trôi qua 60 năm và 50 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, quân và dân Quảng Ngãi vươn lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay trên mảnh đất đã từng diễn ra Chiến thắng Vạn Tường, giờ đây đã hình thành Khu Kinh tế Dung Quất - điểm sáng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông U Huấn kêu gọi, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng và tinh thần Chiến thắng Vạn Tường, giữ vững khối đoàn kết, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế, xã hội của tỉnh. Giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phát triển theo hướng nhanh, bền vững, quyết tâm đưa Quảng Ngãi tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Chương trình văn nghệ đặc sản tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 - nhấn mạnh Chiến thắng Vạn Tường không chỉ là thắng lợi về quân sự mà còn là thắng lợi của nghệ thuật chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật quân sự Việt Nam. Trong đó, nổi bật nhất là bài học lớn về phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân và sự kết hợp tác chiến giữa bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương. Thể hiện tư duy nhạy bén trong nghệ thuật chỉ huy, điều hành chiến dịch của Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

"Quân khu 5 sẽ tiếp tục phát huy cao độ bản chất tốt đẹp, truyền thống “tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang” thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng địa phương trong công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc" - Thiếu tướng Trần Thanh Hải nói.