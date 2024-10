6 công nhân tử vong do bụi phổi: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Liên quan đến trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về vụ 6 công nhân từng làm việc ở Công ty TNHH Châu Tiến (Khu công nghiệp Nam Cấm, Nghệ An) tử vong vì bụi phổi cách đây hơn 1 năm và 57 công nhân khác bị mắc bệnh do bụi phổi, ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cho biết đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan.

"Trách nhiệm quản lý nhà nước là có, nhưng đề xuất xử lý thế nào thì phải theo pháp luật. Trước đây, tỉnh Nghệ An có Quyết định 137/2022 quy định về quản lý nhà nước trong khu kinh tế, khu công nghiệp giữa Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các sở ngành có liên quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân dựa trên các quy định này", ông Lê Tiến Trị, Trưởng BQL Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết thêm.

Bên trong nhà máy sản xuất bột đá siêu mịn của Công ty TNHH Châu Tiến.

Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin, trong quá trình làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (chuyên sản xuất bột đá, nhà máy đóng tại Khu Công nghiệp Nam Cấm - Nghệ An) đã có 6 công nhân tử vong do bệnh bụi phổi silic. Ngoài ra, có 57 người mắc bệnh do bụi phổi, trong số đó có 19 người bị thể nặng, 25 người bị thể trung bình và 13 người bị thể nhẹ.

Các công nhân tử vong gồm: Hoàng Văn S. (SN 1976, trú tại xã Nghi Hưng); Trần Hữu Q. (SN 1985, trú xóm 2, xã Nghi Hưng), Trần Trọng T. (SN 1974, trú xóm 2, xã Nghi Phương), Phạm Quang S. (SN 1995, trú xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận), Trần Ngọc H. (SN 1978, trú xóm 2, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc) và Hồ Đức H. (trú xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Tháng 9/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt 116 triệu đồng đối với công ty TNHH Châu Tiến do mắc các sai phạm như không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật.

Đến nay, sự việc đã xảy ra hơn 1 năm nhưng các cơ quan quản lý nhà nước liên quan vẫn chưa có cá nhân, tổ chức nào bị xử lý trách nhiệm.