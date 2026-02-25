6 cách đơn giản giúp đào thải acid uric, giảm nguy cơ gout

(VTC News) -

Khi acid uric tích tụ quá mức, các tinh thể có thể lắng đọng tại khớp, gây đau, viêm và ảnh hưởng đến khả năng vận động. Bên cạnh việc điều trị theo chỉ định y tế, việc điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống hợp lý đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát acid uric. Theo Times of India, dưới đây là 6 cách đơn giản giúp hỗ trợ đào thải acid uric và giảm nguy cơ gout.

Uống đủ nước

Uống đủ nước giúp hỗ trợ đào thải acid uric qua thận (Ảnh: Shutterstock)

Uống đủ nước mỗi ngày là một trong những cách đơn giản và hiệu quả giúp hỗ trợ đào thải acid uric ra khỏi cơ thể. Khi cơ thể thiếu nước, chức năng lọc và thải chất cặn bã của thận có thể suy giảm, làm acid uric dễ tích tụ trong máu.

Ngược lại, bổ sung đủ nước giúp làm loãng acid uric, thúc đẩy quá trình đào thải qua nước tiểu và hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành tinh thể urat tại khớp. Ngoài nước lọc, có thể bổ sung thêm nước detox từ trái cây, trà thảo mộc hoặc nước dừa, nhưng người mắc tiểu đường nên cân nhắc và hạn chế các loại đồ uống này.

Hạn chế thực phẩm giàu purin

Purin khi được chuyển hóa trong cơ thể sẽ tạo thành acid uric. Vì vậy, với người có nồng độ acid uric cao, việc hạn chế thực phẩm giàu purin có thể giúp kiểm soát và giảm lượng acid uric trong máu. Các thực phẩm giàu purin nên hạn chế gồm thịt đỏ, nội tạng động vật và một số loại cá như cá mòi.

Thịt đỏ và nội tạng động vật chứa nhiều purin (Ảnh: Shutterstock)

Thay vào đó, nên ưu tiên các nguồn protein nạc như thịt gà, trứng, đậu phụ và các loại đậu. Bên cạnh đó, rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm sữa ít béo cũng được xem là lựa chọn phù hợp, có lợi cho việc kiểm soát acid uric nếu sử dụng điều độ.

Ăn quả anh đào hoặc uống nước ép

Anh đào (cherry) là loại quả giàu chất chống oxy hóa và anthocyanin – hợp chất có đặc tính chống viêm, được cho là có khả năng hỗ trợ giảm nồng độ acid uric trong cơ thể. Nhờ đó, anh đào thường được nhắc đến trong chế độ ăn hỗ trợ phòng ngừa gout.

Bạn có thể bổ sung anh đào bằng cách ăn một lượng vừa phải anh đào tươi mỗi ngày hoặc uống một ly nhỏ nước ép anh đào chua nguyên chất, không thêm đường. Việc sử dụng đều đặn, kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, có thể giúp kiểm soát acid uric hiệu quả hơn.

Tăng cường vitamin C

Vitamin C được cho là có khả năng hỗ trợ thận tăng đào thải acid uric qua nước tiểu, từ đó giúp kiểm soát nồng độ acid uric trong máu. Bổ sung vitamin C đầy đủ cũng góp phần tăng cường sức đề kháng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Vitamin C có thể được bổ sung tự nhiên thông qua các loại trái cây như cam, chanh, kiwi, dâu tây hoặc rau xanh.

Thực phẩm giàu vitamin C hỗ trợ đào thải acid uric (Ảnh: Shutterstock)

Trong một số trường hợp, có thể cân nhắc sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin C, song nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để đảm bảo liều lượng phù hợp.

Duy trì cân nặng hợp lý

Thừa cân, béo phì có thể làm tăng sản xuất acid uric và gây áp lực lên chức năng lọc thải của thận, từ đó làm tăng nguy cơ gout. Việc duy trì cân nặng hợp lý được xem là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát acid uric lâu dài.

Để giảm cân an toàn, nên thực hiện từ từ thông qua chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện đều đặn, tránh ép cân cấp tốc vì có thể khiến acid uric tăng đột ngột. Bên cạnh đó, cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có đường, nước ngọt có gas, chất làm ngọt nhân tạo cũng như lượng đường và muối dư thừa trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Hạn chế rượu bia và đồ uống có đường

Rượu bia và các loại đồ uống có đường, đặc biệt là bia và nước ngọt có gas, có thể làm suy giảm khả năng đào thải acid uric của cơ thể. Việc tiêu thụ thường xuyên những loại đồ uống này được xem là yếu tố làm tăng nguy cơ acid uric cao và gout.

Bia chứa nhiều purin, có thể kích thích cơ thể sản sinh thêm acid uric, đồng thời gây áp lực cho gan và thận. Vì vậy, người có nguy cơ tăng acid uric hoặc từng bị gout nên hạn chế tối đa, thậm chí tránh sử dụng rượu bia và nước ngọt.

Thay vào đó, có thể lựa chọn các loại đồ uống lành mạnh hơn như nước lọc, nước chanh không đường, trà thảo mộc để hỗ trợ quá trình đào thải acid uric.