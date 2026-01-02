5 trợ thủ AI thú vị đồng hành cùng bạn năm 2026

(VTC News) -

Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như ChatGPT, Gemini hay Copilot, nhiều công cụ AI chuyên biệt đang dần xuất hiện, mang đến trải nghiệm thực tế và gần gũi hơn cho người dùng. Điểm chung của những công cụ này là tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể trong đời sống, từ công việc, thời trang, tài chính cho đến nấu ăn và dịch thuật.

Từ việc lên kế hoạch, ước lượng thời gian đến viết lại tin nhắn - Goblin Tools giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn. (Nguồn: Goblin Tools)

Goblin Tools là một ví dụ điển hình. Đây là nền tảng được thiết kế cho những ai thường xuyên cảm thấy quá tải trong việc tổ chức công việc. Công cụ này có khả năng biến những mục tiêu mơ hồ thành các bước hành động cụ thể, đồng thời ước lượng thời gian thực tế để hoàn thành.

Ngoài ra, Goblin Tools còn giúp chỉnh sửa tin nhắn sao cho phù hợp với ngữ cảnh, tạo cảm giác như một trợ lý thầm lặng nhưng hiệu quả. Với giao diện đơn giản, không phán xét, Goblin Tools đặc biệt hữu ích cho người dùng cần sự hỗ trợ khách quan trong những lúc áp lực.

Aesty giúp bạn phối đồ thông minh từ chính tủ quần áo của mình. (Nguồn: Aesty)

Trong lĩnh vực thời trang, Aesty mang đến một cách tiếp cận mới mẻ. Người dùng có thể tải ảnh tủ đồ và hình dáng cơ thể để nhận gợi ý phối đồ phù hợp. Không chỉ dừng lại ở quần áo, Aesty còn phân tích ảnh selfie để đưa ra gợi ý về màu sắc và phong cách trang điểm, giúp người dùng tự tin hơn trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Đây là công cụ lý tưởng cho những ai thường xuyên băn khoăn trước gương mỗi sáng.

Pine - trợ lý AI sẵn sàng thay bạn gọi điện, gửi email và xử lý mọi rắc rối dịch vụ. (Nguồn: Pine)

Pine lại hướng đến việc giải quyết những rắc rối tài chính thường ngày. Công cụ này hoạt động như một “người bạn” dũng cảm, sẵn sàng thay mặt người dùng gọi điện hoặc gửi email để hủy dịch vụ, thương lượng giảm phí internet, thậm chí hỗ trợ khiếu nại bảo hiểm y tế. Pine giúp tiết kiệm thời gian và giảm căng thẳng trong những tình huống vốn dễ gây mệt mỏi, biến việc quản lý tài chính trở nên nhẹ nhàng hơn.

Papago giúp bản dịch giữ nguyên sắc thái và ngữ cảnh - đặc biệt hiệu quả với tiếng Hàn, Nhật, Thái. (Nguồn: Pagano)

Ở mảng dịch thuật, Papago nổi bật với khả năng xử lý sắc thái ngôn ngữ. Công cụ này đặc biệt chính xác với tiếng Hàn, Nhật và Thái, giữ nguyên ngữ cảnh và sắc thái để bản dịch trở nên tự nhiên hơn. So với các ứng dụng phổ biến như Google Translate, Papago chú trọng vào sự tinh tế trong từng câu chữ, giúp người dùng hiểu đúng và sâu hơn ý nghĩa của văn bản.

Theo dõi dinh dưỡng và lên kế hoạch bữa ăn thông minh cùng ChefGPT - trợ thủ AI trong căn bếp hiện đại. (Nguồn: ChefGPT)

Cuối cùng, ChefGPT là trợ thủ đắc lực trong căn bếp. Người dùng chỉ cần chụp ảnh nguyên liệu trong tủ lạnh, công cụ sẽ ngay lập tức đưa ra gợi ý món ăn phù hợp. ChefGPT thậm chí có thể phân tích ảnh món ăn để đưa ra công thức nấu gần giống nhất, giúp việc nấu ăn trở nên dễ dàng và sáng tạo. Đây là giải pháp tuyệt vời cho những ai muốn tận dụng nguyên liệu sẵn có mà vẫn đảm bảo bữa ăn phong phú.

Có thể thấy, năm 2026 không chỉ là thời điểm AI tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mà còn là lúc các công cụ chuyên biệt như Goblin Tools, Aesty, Pine, Papago và ChefGPT chứng minh giá trị thực tiễn. Chúng không thay thế hoàn toàn các nền tảng lớn, nhưng lại bổ sung và làm phong phú thêm trải nghiệm của người dùng, biến AI trở thành một phần thiết yếu trong đời sống hàng ngày.