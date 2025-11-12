5 triển lãm chuyên ngành công nghiệp - công nghệ lớn nhất lần đầu hội tụ

(VTC News) -

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 12/11 đến ngày 15/11/2025 do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức.

Với chủ đề “Công nghiệp hội tụ - Công nghệ kết nối - Tương lai vươn tầm”, triển lãm diễn ra trên quy mô gần 80.000 m² tại nhà triển lãm Kim Quy, thu hút gần 750 gian hàng đến từ hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và các nước Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Trung Quốc…cùng sự tham gia của các lãnh đạo ngành, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên 5 triển lãm chuyên ngành công nghiệp - công nghệ lớn nhất hội tụ trong không gian triển lãm đẳng cấp.

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 chính thức được khai mạc.

Ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho biết: "Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tự động hóa và chuyển đổi công nghệ không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững.

Đảng và Nhà nước Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 chính là minh chứng cụ thể cho tinh thần đó - nơi hội tụ trí tuệ, sáng tạo và khát vọng đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ".

Ông Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam phát biểu.

Trong đó, Triển lãm quốc tế Máy công cụ CMES Việt Nam 2025 tọa lạc tại Sảnh H1, quy tụ các nhà sản xuất thiết bị gốc từ các ngành công nghiệp máy công cụ và sản xuất thông minh toàn cầu.

Sảnh H2 và H3 diễn ra Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam VIIF với thành tựu hơn 30 năm lịch sử trong lĩnh vực cơ khí - chế tạo - công nghiệp phụ trợ, ngũ kim - điểm nhấn là ngành công nghiệp hạ tầng đường sắt Việt Nam.

Điểm nhấn ở sảnh H4 là Triển lãm quốc tế ngành Cửa Việt Nam VNDA Expo, nơi quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu hoàn thiện và phụ kiện công trình.

Sảnh H7 và H8 là không gian của VietBuild - Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị hàng công nghiệp, vận tải, thiết bị chiếu sáng, trang trí nội ngoại thất.

Sảnh trung tâm là Triển lãm quốc tế chuyên ngành Cafe Show Viet Nam - triển lãm công nghiệp F&B với công nghệ chế biến, đóng gói và thiết bị pha chế tự động.

Bà Lý Hoa Liên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - phát biểu khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

Thương hiệu ô tô - xe máy điện số một Việt Nam, VinFast cũng sẽ tham gia trưng bày các dòng sản phẩm đẳng cấp nhất, khẳng định vị thế của ngành công nghiệp - công nghệ Việt Nam sánh ngang với các quốc gia hàng đầu thế giới.

Trong khuôn khổ tuần lễ, VEC sẽ vận hành khu vực Business Matching - một trung tâm xúc tiến thương mại thông minh hỗ trợ các nhà cung ứng và đối tác mua hàng đặt lịch hẹn trước, trao đổi các cơ hội hợp tác, gặp gỡ đàm phán 1-1, là nền tảng cho các mối quan hệ chiến lược lâu dài, các hợp đồng giao thương giá trị lớn trong tương lai.