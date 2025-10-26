(VTC News) -

Đây là triển lãm chuyên ngành cửa có quy mô quốc tế lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của Hiệp hội sau 5 năm hình thành và trưởng thành.

Sự kiện là một phần của Hội chợ mùa Thu diễn ra từ 26/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam – VEC (Đông Anh, Hà Nội) – chương trình tầm cỡ quốc gia, quy tụ 6 kỷ lục Việt Nam và dự kiến thu hút hơn 500.000 lượt khách mỗi ngày.

Ông Ngô Quốc Huân - Chủ tịch Hiệp hội cửa Việt Nam.

VNDA EXPO 2025 là điểm hẹn của những công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất trong ngành:

Khóa cửa thông minh, mở bằng vân tay, nhận diện khuôn mặt, quản lý qua smartphone – thị trường tăng trưởng hơn 25%/năm.

Cửa tự động, cửa cảm biến được ứng dụng rộng rãi trong trung tâm thương mại, tòa nhà công cộng.

Vật liệu xanh: Kính low-E, kính siêu trắng, cửa cách âm – cách nhiệt, đáp ứng xu hướng xây dựng bền vững.

Hệ sinh thái Smarthome – IoT: Tích hợp cửa, khóa, cảm biến an ninh và quản lý từ xa.

Triển lãm mang đến bức tranh toàn cảnh của ngành cửa Việt Nam – từ công nghệ sản xuất, vật liệu mới, phụ kiện thông minh đến giải pháp xanh và xu hướng hội nhập quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của ngành trên bản đồ khu vực.

Hình ảnh lễ khai mạc Triển lãm quốc tế ngành Cửa Việt Nam 2025 – VNDA EXPO 2025.

VNDA - hành trình hội nhập và vươn mình

Theo báo cáo IMARC (2024), thị trường cửa Việt Nam hiện đạt 590 – 600 triệu USD, tương đương 1–2% giá trị toàn ngành xây dựng (36–75 tỷ USD). Dù chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng đây là lĩnh vực có dư địa phát triển rất lớn trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, gia tăng dự án cao tầng, trung tâm thương mại và công trình xanh.

Dự báo đến năm 2033, ngành xây dựng Việt Nam sẽ tăng trưởng 7 – 8%/năm, trong khi thị trường cửa duy trì 4 – 5%/năm. Cùng với các sản phẩm cửa thông minh, vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng, ngành cửa Việt Nam đang mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ trong thập kỷ tới.

Khách tham quan triển lãm trong sáng 26/10.

Song song, sự phát triển của ngành cửa cũng kéo theo sự lớn mạnh của công nghiệp phụ trợ – từ kính, nhôm, gỗ, sơn, kim loại cho đến bản lề, khóa, tay nắm, thiết bị chống cháy, góp phần tạo thêm việc làm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Được thành lập với sứ mệnh “Kết nối – Hỗ trợ – Phát triển bền vững”, Hiệp hội Cửa Việt Nam (VNDA) hiện quy tụ 19 chi hội và hơn 20.000 hội viên trên toàn quốc.

Từ những ngày đầu khó khăn, VNDA không ngừng mở rộng mạng lưới, trở thành tổ chức đại diện uy tín của ngành cửa Việt Nam.

Trong suốt chặng đường phát triển, Hiệp hội triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, đào tạo chuyên ngành, hội thảo khoa học và kết nối doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt.

VNDA kỳ vọng với đầu tư công nghệ, tiêu chuẩn quốc tế và chuỗi cung ứng nội địa hoàn chỉnh, ngành Cửa Việt Nam sẽ vươn tầm khu vực, không chỉ phục vụ tốt thị trường nội địa mà còn hướng tới xuất khẩu trong tương lai gần.