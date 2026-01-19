(VTC News) -

Phụ nữ trên 50 tuổi trải qua nhiều thay đổi về nội tiết, trao đổi chất, xương và cơ bắp, khiến nhu cầu dinh dưỡng tăng cao và khác trước. Việc ưu tiên bổ sung các dưỡng chất thiết yếu như canxi, omega-3, protein và chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe lâu dài và làm chậm quá trình lão hóa.

Bước sang tuổi 50, phụ nữ bước vào giai đoạn nhiều thay đổi về nội tiết, trao đổi chất (Ảnh: AI)

Theo Eating Well, dưới đây là 5 thực phẩm quan trọng phụ nữ trên 50 tuổi không nên bỏ qua mỗi tuần.

Các loại hạt

Bước sang tuổi 50, sức khỏe não bộ trở thành mối quan tâm hàng đầu, và các loại hạt là lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả để hỗ trợ trí não. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc ăn hạt thường xuyên giúp cải thiện trí nhớ và tăng tốc độ xử lý thông tin ở người lớn tuổi.

Nhờ giàu protein thực vật và chất xơ, các loại hạt còn giúp ổn định năng lượng, cân bằng đường huyết, từ đó hỗ trợ khả năng tập trung, tâm trạng và chức năng nhận thức tổng thể.

Sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa và các chế phẩm từ sữa là nhóm thực phẩm quan trọng đối với phụ nữ trên 50 tuổi, giúp bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Nhóm thực phẩm này giàu protein – yếu tố then chốt giúp ngăn ngừa mất khối cơ và suy giảm mật độ xương, tình trạng thường gia tăng trong giai đoạn mãn kinh do suy giảm estrogen.

Đạm trong sữa có dạng lỏng, dễ hấp thu và giá trị sinh học cao, cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Bên cạnh đó, sữa còn giàu canxi và vitamin D, giúp duy trì xương chắc khỏe, giảm nguy cơ loãng xương và suy nhược khi tuổi cao.

Các loại cá béo

Phụ nữ trên 50 tuổi nên ăn ít nhất hai khẩu phần cá béo mỗi tuần để bảo vệ sức khỏe não bộ, khi thay đổi nội tiết dễ ảnh hưởng đến trí nhớ và tâm trạng. Cá béo giàu omega-3 giúp giảm viêm, duy trì chức năng não theo tuổi tác, đồng thời hỗ trợ cải thiện triệu chứng tiền mãn kinh – mãn kinh, tăng cảm giác no và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Các loại quả mọng

Theo chuyên gia dinh dưỡng, quả mọng là thực phẩm lý tưởng giúp bảo vệ sức khỏe não bộ ở phụ nữ trên 50 tuổi nhờ giàu chất chống oxy hóa, giúp làm chậm suy giảm trí nhớ và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Không chỉ vậy, quả mọng – đặc biệt là việt quất – còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện huyết áp và giảm nguy cơ bệnh tim sau mãn kinh.

Quinoa

Phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao mắc đái tháo đường type 2, nhưng việc ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng và chất xơ như quinoa có thể giúp giảm rủi ro này. Quinoa vừa cung cấp tinh bột, vừa giàu protein và chất xơ giúp ổn định đường huyết.

Mỗi chén quinoa nấu chín chứa khoảng 5g chất xơ và 8g protein. Ngoài ra, quinoa còn giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và hạn chế nguy cơ các bệnh mạn tính liên quan đến tuổi tác như tiểu đường, tim mạch và sa sút trí tuệ.