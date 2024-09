5 năm ra mắt, Vinhomes Grand Park tri ân 60.000 cư dân bằng loạt đặc quyền mới

(VTC News) -

Cùng với chuỗi sự kiện sôi động liên tục được tổ chức, Đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM không chỉ nâng cao trải nghiệm cho cư dân mà còn định hình chuẩn mực mới cho các khu đô thị phía Nam.

Đặc quyền sống kiến tạo cộng đồng văn minh

Chuyển về Vinhomes Grand Park từ giữa năm 2024, chị Thanh Ngân, cư dân The Manhattan, chia sẻ, điều khiến chị và các thành viên trong gia đình bất ngờ nhất chính là nơi an cư ở phía Đông TP.HCM lại sôi động không thua kém gì không khí tại các khu vực trung tâm thành phố.

“Tuần nào, CLB Sống xanh - Sống vui khỏe cũng tổ chức lễ hội sôi động, níu chân cư dân và thu hút nhiều du khách tới tham gia. Mới đây nhất là “Lễ hội Trung thu Wonder Verse” khiến các cháu nhà tôi thích mê”, chị Ngân chia sẻ.

Chị Ngân cho biết lễ hội Trung thu tổ chức tại công viên 36ha mang tới một không gian thưởng thức nghệ thuật hoành tráng. Hàng trăm cư dân nhí thích thú khi lần đầu tiên được tự tay làm đèn ông sao, đèn lồng… Sân chơi này góp phần kết nối các thành viên trong gia đình, đúng với tinh thần của ngày tết đoàn viên.

“Lễ hội Trung thu Wonder Verse” với nhiều trải nghiệm cộng đồng là món quà ý nghĩa Vinhomes dành tặng các cư dân.

Chỉ ngay sau đó 1 tuần, đại đô thị lại tiếp tục sôi động với “Ngày hội Vui - Khỏe” - một sân chơi riêng cho cư dân trung niên, cao tuổi với các chương trình biểu diễn yoga, giao lưu văn nghệ. Đặc biệt, tại ngày hội này, cư dân còn được thăm khám, tư vấn sức khỏe và tham gia tour trải nghiệm Vinhomes Grand Park.

“Các bác sĩ Vinmec rất tận tình, biết tôi bị cao huyết áp, lại mỡ máu cao đã chỉ dẫn cặn kẽ về việc ăn uống cũng như luyện tập phù hợp với thể trạng. Ngày hội cũng giúp tôi quen thêm nhiều bạn già có cùng sở thích”, bà Nguyễn Thị Vân, cư dân The Origami, chia sẻ.

Những hội thảo chăm sóc sức khỏe do CLB Sống Xanh - Sống vui khỏe tổ chức luôn thu hút được nhiều cư dân tham gia.

Trước đó, chất keo gắn kết cư dân đã được CLB Sống xanh - Sống vui khỏe tạo ra bằng các giải thi đấu thể thao, sự kiện cộng đồng hấp dẫn, như Giải bơi “Kình ngư Vinhomes”, Giải Pickleball “Vì tương lai xanh”, “Ngày hội Vẽ tương lai xanh”, “Ngày Hội Sáng tạo & Khám phá”…

“Cuối tuần trẩy hội” đã trở thành thói quen cũng như đặc quyền của hơn 60.000 cư dân Vinhomes Grand Park. Đây còn là niềm tự hào của mỗi cư dân khi vừa được hưởng một không gian sống sôi động, vừa được quan tâm chăm toàn diện thể chất và tinh thần, lại vừa được chủ đầu tư đồng hành kiến tạo lối sống xanh văn minh, hiện đại.

“Khi tôi khoe những hình ảnh tham gia sự kiện của gia đình trên Facebook, bạn bè ai cũng rất ngưỡng mộ. Thậm chí có người đã gọi cho tôi để hỏi thêm về môi trường sống ở đại đô thị, với mong muốn chuyển cư tới đây”, chị Thanh Ngân tự hào chia sẻ.

Hình mẫu của khu đô thị đáng sống bậc nhất

Đã từng trải qua hơn 1 năm vất vả ngược xuôi tìm nơi an cư để có không gian sinh thái và khu vui chơi, phát triển cho con, đến khi về ở Vinhomes Grand Park, chị Thanh Ngân mới hiểu, vì sao nơi đây được gọi là Đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM.

Tại Vinhomes Grand Park, trên diện tích 271ha, chủ đầu tư dành tới 200ha, tương đương 70% diện tích để phát triển hệ sinh thái cây xanh, mặt nước và xen kẽ trong đó là những tiện ích công cộng đẳng cấp. Nhờ đó, mỗi cư dân Vinhomes Grand Park được hưởng tới 16m2/người không gian xanh và tiện ích công cộng.

Những không gian xanh sôi động chỉ có thể tìm thấy tại Vinhomes Grand Park.

Không chỉ được sở hữu không gian sống xanh đáng mơ ước, cư dân Vinhomes Grand Park còn được chăm sóc bởi ngàn tiện ích vượt trội, trên cả kỳ vọng về một khu đô thị ở.

Theo đó, đại đô thị sở hữu hệ sinh thái Vingroup đủ đầy, theo tiêu chuẩn quốc tế, như bệnh viện Vinmec với dịch vụ “Y tế tận nhà” lần đầu tiên tại phía Nam, TTTM Vincom Mega Mall đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được thiết kế theo chủ đề “Park-in-Mall”, trường học Vinschool tiêu chuẩn quốc tế, “vũ trụ giải trí” VinWonders… Bên cạnh đó là một loạt tiện ích mới, nâng tầm chuẩn sống cư dân, như quảng trường Golden Eagle, sân tập golf 2 tầng 36 slots…

Đặc biệt, ngay trong quý IV/2024, đánh dấu cột mốc 5 năm chính thức ra mắt thị trường, tại đây sẽ có thêm nhiều dịch vụ, tiện ích được chủ đầu tư cho ra mắt nhằm tri ân hơn 60.000 cư dân đã chọn đại đô thị làm nơi an cư. Đó là 7 sân pickleball mang đến cho cư dân cơ hội trải nghiệm bộ môn thể thao thời thượng “đang gây sốt” tại Việt Nam; là “cung đường ngàn hoa” 1,7km trải dài từ phân The Origami - The Beverly Solari đến The Beverly, với điểm nhấn là các artwork đa dạng chủ đề.

Chào đón các cư dân tương lai, cổng chào mang concept thiết kế hiện đại lấy cảm hứng từ biểu tượng quý phái của viên kim cương sẽ được đặt tại lối vào từ đường Nguyễn Xiển. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng cũng sẽ được nâng cấp trên toàn đại đô thị.

Vinhomes Grand Park liên tục làm mới các dịch vụ, tiện ích để không ngừng mang đến chất lượng cuộc sống tốt hơn cho cư dân.

Tiện ích sống liên tục được bổ sung, nâng tầm cùng một cộng đồng cư dân văn minh, đẳng cấp đã giúp Vinhomes Grand Park trở thành nơi an cư hoàn hảo, khu đô thị hình mẫu khiến nhiều người ao ước. Nơi đây, ngôi nhà không chỉ là chốn đi về mà còn là nơi mỗi người đều được sống trọn vẹn một cuộc đời đáng sống.