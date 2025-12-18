5 mẫu taxi bay tiên tiến nhất thế giới, sẵn sàng cất cánh thương mại từ năm 2026

(VTC News) -

Midnight - Archer Aviation

Archer Aviation đang chuẩn bị cho hoạt động toàn cầu đồng thời bằng cách đảm bảo các chứng nhận quan trọng của FAA và sự hỗ trợ pháp lý quốc tế. Máy bay Midnight của hãng có 12 cánh quạt, chỗ ngồi cho một phi công và bốn hành khách và đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ trong các bài kiểm tra tốc độ, độ cao và thời gian bay.

Archer dự định khai thác các chuyến bay chở khách tại Abu Dhabi vào năm 2026, đồng thời tiếp tục các nỗ lực chứng nhận của FAA. Các báo cáo cho thấy Archer có thể bắt đầu hoạt động bay thương mại vào đầu năm 2026.

Midnight đạt tốc độ bay hành trình khoảng 241 km/h và hỗ trợ các nhiệm vụ bay xa khoảng 160 km. Nó đã lập kỷ lục bay xa 88 km trong 31 phút và đạt độ cao 2.133m, thể hiện tầm hoạt động và tính linh hoạt của mình.

S4 - Joby Aviation

Joby Aviation hiện có 54 máy bay đang trong giai đoạn cuối của quá trình chứng nhận, dẫn đầu cuộc đua giành chứng nhận của FAA. Thiết kế máy bay S4 của hãng có thể chở một phi công và bốn hành khách, bay với tốc độ 322 km/h và tầm bay 160km (bao gồm cả nhiên liệu dự trữ). Với sáu động cơ điện cuộn dây kép sản sinh 236 kWh mỗi chiếc, máy bay này tạo ra công suất gần gấp đôi so với Tesla Model S Plaid.

Đến Quý I/2026, Joby dự kiến ​​sẽ khai thác các chuyến bay chở khách thương mại tại Dubai, tiếp theo là mở rộng sang Mỹ vào cuối năm. Chuyến bay thử nghiệm mang tính bước ngoặt tại UAE vào tháng 11/2025 đã giúp Joby trở thành hãng taxi hàng không điện đầu tiên hoạt động trong không phận chung. Công ty cũng đang tiến hành thử nghiệm khởi động động cơ đối với chiếc máy bay đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn FAA.

VX4 - Vertical Aerospace

Vertical Aerospace đang theo đuổi phương pháp công nghệ kép với cả phiên bản hoàn toàn chạy điện và phiên bản hybrid-điện của máy bay VX4. Máy bay hoàn toàn chạy điện hướng đến khả năng chở 5-6 hành khách với tầm bay hơn 100 dặm.

Công ty đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của thử nghiệm bay có người lái vào năm 2024, thu thập được lượng dữ liệu khổng lồ từ 20 chuyến bay và 70 điểm thử nghiệm.

Với khả năng tải trọng 2.425 pound (1.100 kg), máy bay VX4 có tầm bay 1.609 km. Nhờ tầm bay mở rộng này, máy bay rất hữu ích trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm quốc phòng, y tế và hậu cần đường dài.

Lilium Jet

Lilium tập trung vào vận tải hàng không khu vực thay vì các tuyến bay ngắn trong đô thị, tạo nên sự khác biệt so với hầu hết các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực taxi hàng không. Máy bay Lilium Jet sáu chỗ ngồi của hãng sử dụng công nghệ quạt ống dẫn thay vì cánh quạt hở, mang lại lợi thế về tiếng ồn và hiệu quả. Công ty dự kiến ​​giao hàng cho khách hàng đầu tiên vào năm 2026.

Với quá trình thử nghiệm hệ thống đẩy song song đang được tiến hành, hàng nghìn điểm dữ liệu được thu thập mỗi giây trên nhiều động cơ, Lilium sẽ ra mắt trên thị trường dự kiến ​​vào năm 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thương mại ngay sau khi được chứng nhận.

Máy bay Lilium Jet có thể bay với tốc độ lên đến 305 km/h, tùy thuộc vào cấu hình nhiệm vụ và tải trọng. Thân máy bay có cánh tích hợp công nghệ chuyển tiếp tiên tiến, cho phép tạo lực nâng mượt mà và hiệu quả trong suốt hành trình. Thiết kế khí động học giúp tăng tầm bay và khả năng tải trọng.

Wisk Aero Generation 6

Wisk Aero là công ty duy nhất hoàn toàn tập trung vào chuyến bay chở khách tự hành, phát triển thế hệ máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) với bốn chỗ ngồi. Với hơn 1.600 chuyến bay thử nghiệm quy mô đầy đủ, Wisk vận hành đội bay thử nghiệm tự hành lớn nhất và hoàn thiện nhất trong ngành.

Máy bay này bay với tốc độ 222 km/h, tầm bay 145km với nhiên liệu dự trữ và bay ở độ cao từ 762 đến 1.219m. Thiết kế của Wisk loại bỏ hệ thống thủy lực, dầu và nhiên liệu, giảm thiểu các điểm hỏng hóc và đơn giản hóa việc bảo trì. Triết lý ưu tiên tính tự hành thể hiện một tầm nhìn hoàn toàn khác biệt đối với hoạt động taxi hàng không.

Sự chuyển dịch sang hoạt động taxi hàng không thương mại vào năm 2026 đánh dấu một trong những bước chuyển đổi quan trọng nhất trong ngành vận tải hiện đại. Mỗi trong số năm công ty này đang định hình một khía cạnh khác nhau của tương lai thông qua tính tự chủ, khả năng di chuyển khu vực hoặc tích hợp cơ sở hạ tầng.

Khi các cơ quan quản lý thúc đẩy việc cấp chứng nhận và các đối tác toàn cầu xây dựng hệ sinh thái, đà phát triển tiếp tục tăng tốc. Tuy nhiên, điều rõ ràng là taxi bay tự lái đang trên đà định hình lại cách thế giới di chuyển.