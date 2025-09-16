5 lưu ý giúp bạn uống nước mía an toàn

(VTC News) -

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, mía vị ngọt, tính mát, quy vào kinh phế và vị, mang lại tác dụng thanh nhiệt, bổ huyết, làm mạnh gân cốt. Khi dùng mía trực tiếp hoặc thông qua các sản phẩm chế biến từ mía có thể giúp lợi tiểu, hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Nước mía đem tới nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Shutterstock)

Nước mía là một trong những loại thức uống tự nhiên vừa giải khát vừa cung cấp một số dưỡng chất có lợi cho cơ thể như vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đó, bạn cũng cần lưu ý khi sử dụng. Theo Times of India, để tận dụng lợi ích của nước mía mà vẫn an toàn cho sức khỏe bạn nên ghi nhớ 5 nguyên tắc dưới đây.

Tránh uống quá nhiều

Trong 200ml nước mía chứa khoảng 43g đường, có thể vượt quá giới hạn tiêu thụ đường của một người hàng ngày. Vì vậy, các chuyên gia khuyên chỉ nên uống khoảng 100ml, tương đương nửa cốc nhỏ.

Nếu bạn tiêu thụ thường xuyên và quá nhiều, nước mía có thể làm cơ thể dư thừa năng lượng, tích mỡ, đồng thời ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa vốn chưa hoàn thiện ở trẻ nhỏ, dễ gây rối loạn tiêu hóa. Với đặc tính mát, nước mía cũng có thể khiến tình trạng tiêu chảy trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi dùng với lượng hợp lý, nước mía sẽ không gây tăng cân ngoài ý muốn hay làm đường huyết tăng đột ngột. Đặc biệt, nếu kết hợp uống cùng bữa ăn giàu chất xơ, cơ thể sẽ hấp thụ đường chậm hơn, giúp duy trì đường huyết ổn định.

Không thêm đường vào nước mía

Nước mía vốn có vị ngọt tự nhiên, nên nếu cho thêm đường, mật ong hay các loại trái cây ngọt như xoài sẽ dễ làm tăng chỉ số đường huyết, khiến cơ thể nạp quá nhiều calo và đường trong máu tăng nhanh.

Vì thế, bạn nên uống nước mía nguyên chất hoặc kết hợp cùng bạc hà, chanh để vừa tạo hương vị tươi mát, vừa mang lại lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch, mà không cần phải thêm đường.

Không uống khi bụng đói

Thời điểm uống nước mía đóng vai trò quan trọng. Tốt nhất bạn nên thưởng thức vào buổi trưa hoặc giữa ngày, khi cơ thể cần bổ sung nhiều năng lượng. Bạn không nên uống lúc bụng đói hay vào buổi tối, vì có thể khiến đường huyết tăng đột ngột và gây khó tiêu.

Để cân bằng hơn, bạn cũng có thể kết hợp nước mía với các món ăn nhẹ giàu protein như sữa chua hoặc các loại hạt, giúp giữ mức đường trong máu ổn định.

Uống nước mía tươi và sạch

Nước mía bán dọc đường thường tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh do quá trình ép và bảo quản không đảm bảo. Điều này dễ khiến nước mía bị nhiễm khuẩn, lẫn bụi bẩn, gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, bạn nên lựa chọn uống nước mía ở những nơi uy tín, đảm bảo vệ sinh hoặc tự ép tại nhà để an tâm hơn.

Khi được chế biến trong điều kiện sạch sẽ, nước mía không chỉ giữ trọn hương vị tự nhiên mà còn giúp bạn hấp thụ đầy đủ dưỡng chất, đồng thời hạn chế nguy cơ rối loạn tiêu hóa hay các bệnh lây qua đường thực phẩm.

Kết hợp với hoạt động thể chất lành mạnh

Nước mía chứa khá nhiều calo, vì vậy việc duy trì lối sống năng động sẽ giúp bạn tránh được tình trạng tăng cân ngoài ý muốn. Nếu thường xuyên uống nước mía, bạn nên kết hợp với các hoạt động thể chất như đi bộ, tập yoga hoặc thực hiện những bài tập ngắn để đốt cháy phần calo dư thừa.

Đồng thời, hãy chú ý bổ sung đủ nước và duy trì chế độ ăn cân đối, nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của đường đối với cơ thể.