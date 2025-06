5 loại thực phẩm không nên kết hợp cùng bí đỏ

(VTC News) -

Bí đỏ là loại thực phẩm được rất nhiều người ưa thích do giá rẻ, nhiều dinh dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng.

Theo Sohu, bí đỏ tính ấm, vị ngọt, giàu chất dinh dưỡng như vitamin, chất xơ, canxi, caroten, phytochemical... Ăn bí đỏ đúng liều lượng có thể giúp cơ thể bổ sung dinh dưỡng, tiêu thụ nhiều chất xơ, đồng thời có tác dụng nhất định bổ trung, tăng cường khí huyết.

Có một số thực phẩm không nên kết hợp với bí đỏ. (Ảnh: Sohu)

Bí đỏ có thể dùng cho các chứng khí hư, mệt mỏi, đau dây thần kinh liên sườn, kiết lỵ, hen phế quản, tiểu đường và các bệnh khác. Ăn bí đỏ thường xuyên giúp giải độc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, phòng chống ung thư... Đặc biệt, các nghiên cứu gần đây cho thấy vỏ bí cũng chứa rất nhiều dinh dưỡng, vì thế bạn càng hạn chế gọt vỏ bí khi chế biến thì càng tốt.

Những thực phẩm không nên kết hợp với bí đỏ

Mặc dù đây là loại thực phẩm cực kỳ bổ dưỡng, bạn vẫn cần tránh nấu bí đỏ với những nguyên liệu không phù hợp. Dưới đây là những cách kết hợp nên tránh:

Bí đỏ và tôm

Tôm là loại thực phẩm giàu protein quý giá và ngon miệng, việc ăn nhiều tôm có thể bổ sung protein cho cơ thể một cách hiệu quả. Tuy nhiên, bí đỏ và tôm nếu được dùng chung sẽ có thể gây khó chịu cho cơ thể, dẫn đến các triệu chứng như tiêu chảy.

Bí đỏ và thịt cừu

Mùa thu, mùa đông là thời điểm thích hợp để ăn bí ngô và thịt cừu. Việc ăn nhiều thịt cừu có thể làm ấm dạ dày, đây là món ăn rất thích hợp với người có thể trạng lạnh. Tuy nhiên, nếu ăn bí ngô và thịt cừu cùng nhau sẽ làm tăng nguy cơ gây ra vàng da ở mức độ nhẹ hoặc làm tăng tình trạng này.

Bí đỏ và cần tây

Cần tây cũng là thực phẩm không nên kết hợp cùng bí đỏ/ Loại rau này giàu chất xơ, vitamin A, C, E, carbohydrate và các chất dinh dưỡng khác, nếu ăn thường xuyên có thể giúp thanh nhiệt, giải độc, làm dịu gan, hạ huyết áp.

Tuy nhiên, các chất dinh dưỡng trong cần tây lại phản ứng với bí đỏ, tuy sự kết hợp này không tạo ra chất độc nhưng sẽ sinh nhiều khí, dẫn đến các triệu chứng bất lợi như đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy.

Bí đỏ và táo đỏ

Táo đỏ là thực phẩm không nên ăn cùng bí đỏ. (Ảnh: Sohu)

Táo đỏ là loại thực phẩm rất bổ dưỡng vì chúng rất giàu vitamin C, có thể giúp cơ thể con người chống lại sự xâm nhập của các gốc tự do, từ đó đạt được hiệu quả làm đẹp và bổ dưỡng. Tuy nhiên, nếu táo đỏ và bí đỏ ăn cùng nhau, bí đỏ sẽ phá hủy vitamin C trong táo đỏ, từ đó ảnh hưởng đến sự hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể.

Bí đỏ với giấm

Giấm là một loại gia vị thường được sử dụng. Nhiều người thích thêm một chút giấm để tăng hương vị khi xào, rán bí ngô. Trên thực tế, cách làm này là sai, vì thêm giấm sẽ làm mất chất dinh dưỡng trong bí ngô và làm giảm tác dụng của nó đối với sức khỏe.

Những lưu ý khi ăn bí đỏ

Bí đỏ có tính ấm, người có dạ dày nóng, khí nóng ứ trệ nên ăn ít bí đỏ. Người bị nấm chân, vàng da, khí ứ trệ, ẩm ướt cũng nên tránh ăn.

Người mắc bệnh truyền nhiễm, sốt không nên ăn bí đỏ để tránh làm bệnh nặng thêm. Bí đỏ có tính kích thích nên không nên ăn bí đỏ khi đang dùng thuốc Đông y.

Nếu cắt bí đỏ rồi cất giữ, bí sẽ dễ bị hỏng từ phần lõi và nên ăn càng sớm càng tốt.

Vỏ bí đỏ chứa nhiều caroten và vitamin nên nếu có thể, bạn hãy dùng bí đỏ cả vỏ trong một số món phù hợp.

Beta-carotene có trong bí đỏ có thể chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể con người. Ăn bí ngô sau khi nấu với dầu sẽ giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng này.

Vỏ bí đỏ chứa rất nhiều dinh dưỡng, không nên gọt bỏ. (Ảnh: Sohu)

Nên ăn bí đỏ già hay non?

Hàm lượng dinh dưỡng của bí đỏ thay đổi theo độ chín của bí quả. Hàm lượng carbohydrate của bí già cao hơn nhiều so với bí non; hàm lượng caroten, canxi, kali, phốt pho và chất xơ cũng cao hơn. Bí đỏ già có vị mềm và ngọt, thích hợp làm nhiều món khác nhau.

Tùy theo khẩu vị, cách ăn bí đỏ già và non cũng khác nhau. Bí đỏ già thường được luộc, hấp hoặc nấu chín nghiền nát, trộn với bột để làm bánh, cũng có thể chế biến thành bột bí ngô.

Trong khi đó, bí đỏ non là hàm lượng nước cao, hàm lượng vitamin C cao, vị giòn và mềm, thích hợp hơn để xào. Bệnh nhân tiểu đường nên ưu tiên bí đỏ non. Bí đỏ non có thể thái lát, xào với thịt hoặc rau, cũng có thể chế biến thành súp hoặc làm salad.