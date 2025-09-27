440 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I

(VTC News) -

Chiều 27/9, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức họp báo công bố thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Lào Cai và Yên Bái (cũ) hợp nhất, trở thành đơn vị hành chính rộng hơn 13.256 km², với dân số trên 1,7 triệu người.

Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Nguyễn Tiến Lập)

Bà Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và ông Dương Đức Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đồng chủ trì họp báo.

Đại hội diễn ra trong ba ngày, từ 28 đến 30/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (phường Yên Bái), với 440 đại biểu đại diện cho hơn 119.000 đảng viên thuộc 103 đảng bộ trực thuộc. Sự hiện diện của các đại biểu thể hiện tập trung ý chí, trí tuệ và nguyện vọng của toàn thể đảng viên trong tỉnh.

Tại buổi họp báo, ông Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, công tác chuẩn bị Đại hội đã được thực hiện bài bản, khoa học và khẩn trương.

Ông Dương Đức Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Nguyễn Tiến Lập)

Báo cáo chính trị được hoàn thiện sau 9 vòng dự thảo, báo cáo kiểm điểm và nghị quyết cũng được chỉnh sửa nhiều lần, bảo đảm chất lượng và tính khả thi. Đáng chú ý, Ban Tổ chức nhận được 158 tham luận từ cơ sở, con số cao nhất từ trước đến nay, trong đó 12 tham luận sẽ được trình bày trực tiếp tại Đại hội.

Một điểm mới của kỳ Đại hội lần này là việc ứng dụng công nghệ hiện đại thông qua phần mềm “đại hội số”. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ hỗ trợ điểm danh đại biểu, cung cấp đầy đủ tài liệu, văn kiện, chương trình làm việc và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả, minh bạch trong điều hành.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I là dấu mốc quan trọng, góp phần đưa địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới, bứt phá mạnh mẽ, trở thành trung tâm kết nối giao thương quốc tế, cực tăng trưởng của khu vực miền.