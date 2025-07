37 thanh niên mang theo hung khí tụ tập 'hỗn chiến' ở Huế

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế vừa kịp thời ngăn chặn vụ tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu thanh toán nhau do mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên

Trước đó, do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên phường Hương An và nhóm thanh niên ở Tứ Hạ nên tối 7/7, Nguyễn Bảo Hưng (trú tại phường Hương An) rủ nhóm bạn gồm 36 người (tất cả từ 17-19 tuổi) đi trên 18 xe mô tô mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm tự chế, gậy gỗ, vỏ chai bia rồi di chuyển theo các tuyến đường tìm nhóm thanh niên ở Tứ Hạ để đánh nhau.

Nhóm thanh niên côn đồ bị triệu tập đến cơ quan Công an để làm việc, lập biên bản xử lý. (Ảnh: Hồng Nhung)

Trong quá trình di chuyển, những thanh niên trên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, đi hàng ngang, lạng lách, hò hét trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ phường Hương Trà đến phường Hương An, thành phố Huế, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi nhận được tin phản ánh của người dân, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp với Công an các phường Hương Long, Hương An, Hương Trà thực hiện triệu tập làm việc với những thanh niên có liên quan; đồng thời lập biên bản xử lý theo quy định.

Công an TP Huế cho rằng, vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường và các vấn đề xã hội liên quan đến thanh thiếu niên. Để ngăn chặn và phòng ngừa những vụ việc tương tự, cơ quan Công an TP Huế đề nghị gia đình cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an trong công tác quản lý và giáo dục con em mình.