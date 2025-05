31 thanh niên cầm kiếm hẹn nhau hỗn chiến trên đường phố ở Thái Bình

(VTC News) -

Ngày 29/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình (Phòng PC02) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 31 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nhóm thanh niên gây rối, rượt đuổi trên đường phố Thái Bình.

Theo tài liệu điều tra, ngày 18/5, nhóm thanh niên ở huyện Vũ Thư đăng 1 video trên mạng xã hội có nội dung “hẹn gặp” nhóm thanh niên ở Đông Hưng.

Đến đêm cùng ngày, nhóm thanh niên thuộc huyện Đông Hưng rủ thêm nhóm thanh niên của huyện Quỳnh Phụ. 16 thanh niên mang theo 3 kiếm dài khoảng 80cm, dao phóng lợn và gậy tre đến khu vực quảng trường thuộc phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình để chờ “quyết chiến” với nhóm Vũ Thư.

Đáp lại, nhóm thanh niên ở Vũ Thư rủ thêm 24 người thuộc nhóm của TP Thái Bình và Kiến Xương, mang theo kiếm, bình xịt hơi cay, ná bắn hạt sắt kéo đến khu vực quảng trường.

Tang vật thu giữ sau cuộc hỗn chiến.

Hai nhóm đi xe máy chở 2, chở 3 không đội mũ bảo hiểm, rượt đuổi nhau trên đường với tốc độ cao, bấm còi, dàn 2 - 4 hàng lạng lách, đánh võng, cầm theo hung khí, hò hét nhau, rồi xịt bình hơi cay, bắn hạt sắt về phía đối phương…

Khi nhóm Đông Hưng bỏ về thì nhóm Vũ Thư tiếp tục truy đuổi, thậm chí đánh nhầm người dân đi trên đường vì cho rằng đi xe máy có biển số “B3” là biển số của huyện Đông Hưng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các bị can.