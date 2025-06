3 xe khách tông nhau liên hoàn ở Huế: Sức khỏe các nạn nhân bị thương ra sao?

(VTC News) -

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị đang tiếp nhận điều trị cho 7 nạn nhân bị thương trong vụ 3 xe khách tông nhau liên hoàn trong đêm.

Trong đó, 1 nạn nhân được chuyển phẫu thuật do vỡ bàng quang, rách niệu đạo, vỡ phức tạp khung chậu, thoát vị đại tràng; 1 nạn nhân bị xuất huyết não được chuyển đến Khoa Ngoại thần kinh. 5 nạn nhân còn lại đang được theo dõi tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách trên quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế. (Ảnh: Đình Thành)

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 21h30 ngày 6/6, tại Km 34+200 quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế đoạn qua phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, TP Huế) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng giữa 3 xe khách, khiến nhiều người bị thương.

Thời điểm trên, 3 xe khách lần lượt mang biển kiểm soát 37H-149.08 do tài xế Nguyễn Đình Toàn (SN 1989, trú tỉnh Nghệ An) lái; 37H-148.81 do tài xế Bùi Hùng Mạnh (SN 1985, trú tỉnh Nghệ An) lái và 43B-019.53 do tài xế Phạm Thái Sơn (SN 1993, trú Minh Hoá, Quảng Bình) lái, cùng lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Một xe khách hư hỏng nặng phần đầu sau vụ tai nạn liên hoàn. (Ảnh: Đình Thành)

Đến địa điểm trên, xe khách biển kiểm soát 43B-019.53 đâm vào đuôi xe 37H-148.81 rồi gây nên vụ tai nạn liên hoàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả 3 xe chở 108 người: xe biểm kiểm soát 37H-148.81 có 40 hành khách; xe biển kiểm soát 37H-149.08 chở 28 người và xe biển kiểm soát 43B-019.53 chở 40 người.

Cú đâm mạnh từ phía sau xe 37H-148.81 khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Trong đó, phụ xe 43B-019.53 cùng 4 hành khách trên xe này bị thương nặng. 4 hành khách trên xe 37H-148.81 bị chấn thương do va đập vào cửa xe.