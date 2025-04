3 vụ tự tử trong 1 tháng, Vạn Hạnh Mall viết tâm thư mong khách hàng bản lĩnh

(VTC News) -

Tối 26/4, trên fanpage chính thức, Vạn Hạnh Mall đăng tải tâm thư gửi khách hàng, cho biết đang làm việc với nhà thầu, để rào lưới khu vực khoảng không thông tầng trong vài ngày tới.

Mấy ngày qua, doanh nghiệp đã nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can. Độ cao từ 1,4m đã nâng lên 1,7m và tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng.

Số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực cũng được bố trí tăng thêm, nhằm tăng tính an toàn. Không chỉ vậy, trung tâm thương mại cũng tổ chức nghi lễ lập trai đàn chẩn tế.

Vách kính đã nâng từ 1,4m lên 1,7m nhưng vẫn không ngăn được các vụ việc đau lòng liên tiếp tại đây.

Song song tăng tính an toàn, điểm mua sắm đẩy mạnh các hoạt động khuyến mãi kích cầu, để tạo không khi mua sắm tươi vui. Tuy nhiên, sáng 26/4, lại thêm một vụ rơi lầu tại trung tâm thương mại này. Đây là vụ nghi nhảy tự tử lầu thứ 3 liên tiếp trong 1 tháng.

Trong thư gửi khách hàng, Vạn Hạnh Mall nhắn nhủ rằng, doanh nghiệp hiện có hơn 1.000 người lao động hàng trăm nhãn hàng/thương hiệu lớn nhỏ đang hoạt động. Từ khi ra đời cho đến nay, trải qua nhiều biến động của nền kinh tế, trung tâm thương mại luôn theo đuổi mục tiêu, sứ mệnh tận tâm, nỗ lực hết mình để đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm tốt nhất.

"Mỗi người chúng ta được sinh ra để trở thành phiên bản bản lĩnh: Bản lĩnh để đối diện với khó khăn; bản lĩnh để giành giật sự sống từng ngày, dù đang đối diện với căn bệnh hiểm nghèo; bản lĩnh vượt qua mọi cám dỗ; bản lĩnh để chấp nhận chính mình với những thiếu sót, chưa hoàn hảo; bản lĩnh để đứng lên lựa chọn lối đi khác, dù cho có bao nhiêu lần gục ngã... Và hơn hết thảy là bản lĩnh để sống tiếp dù trong trái tim vẫn còn những vết thương chưa kịp lành.

Và dù thế nào, hơn 1.000 người lao động tại Vạn Hạnh Mall chỉ muốn nói rằng dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn luôn ở đây, sẵn sàng sẻ chia và đồng hành cùng bạn", thư trung tâm thương mại này gửi khách hàng khẳng định.

Vài ngày trước, trung tâm thương mại này cùng nhiều nhãn hàng cũng đã lên tiếng chia sẻ, động viên khách hàng, đặc biệt là giới trẻ bình tĩnh ứng phó với những bộn bề, lo toan, áp lực cuộc sống.

“Cuộc sống hiện đại với bao bộn bề từ áp lực gia đình, sức khỏe, tình yêu, công việc, những ‘kỳ vọng quá lớn’ cho đến cả những nỗi lo mưu sinh trong giai đoạn kinh tế đầy thách thức này, đôi khi khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chật vật với những lo toan. Vì lẽ đó, ai cũng cần một khoảng lặng, đôi phút giây thư giãn hay một nơi để tìm lại sự cân bằng, xoa dịu những căng thẳng.

Cuộc sống là những chuỗi lựa chọn có cả thuận lợi lẫn khó khăn, những niềm vui lẫn nỗi buồn. Hãy giải tỏa những áp lực, để bắt đầu hành trình của một chiến binh mạnh mẽ, kiên cường, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, bởi lẽ không gì là không thể.

Trong vài ngày tới, lưới ở khu vực thông tầng cũng sẽ lắp đặt.

Ai trong chúng ta cũng đã hoặc đang mang vác lên mình những gánh nặng, những hòn đá tảng khó lòng san sẻ cùng ai. Tuy vậy, chúng tôi hy vọng bạn có thể mở lòng với những người xung quanh, cùng nhau tháo từng nút thắt trong lòng để đi đến một chặng đường tốt đẹp”.

Chia sẻ của điểm mua sắm này chỉ trong 2 ngày đã nhận được gần 180.000 lượt tương tác, 10.000 lượt chia sẻ và 7.000 bình luận, động viên trung tâm và các nhãn hàng về loạt sự việc diễn ra.

Sáng nay, vào thời điểm trung tâm thương mại này bắt đầu đông khách mua sắm, một thanh niên đã nhảy từ lan can lầu 7 xuống sảnh. Nạn nhân được xác định thường trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tối 9/4, một người đàn ông 32 tuổi, được xác định ngụ tỉnh Khánh Hoà đã nhảy từ lan can lầu 7 trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall xuống sảnh trung tâm và tử vong.

Trước đó, tối 17/3, một thiếu niên 15 tuổi, ngụ Quận 3 cũng đến trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall để lại 2 mẫu giấy ghi danh tính, nơi ở và số điện thoại phụ huynh rồi nhảy từ lầu 7 xuống đất.

Vạn Hạnh Mall hoạt động từ năm 2018, với quy mô 1 tầng hầm và 7 tầng thương mại. Đây là điểm đến vui chơi, mua sắm yêu thích của đông đảo người dân tại TP.HCM.