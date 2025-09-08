3 trường quân đội thông báo xét tuyển bổ sung hệ dân sự 2025

(VTC News) -

Học viện Khoa học Quân sựtuyển bổ sung ba ngành là Ngôn ngữ Anh, Nga và Trung Quốc bằng các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM.

Về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển, thí sinh có tổng cộng điểm xét tuyển (sau khi quy đổi các chứng chỉ thành điểm môn ngoại ngữ và quy đổi điểm đánh giá năng lực về thang điểm 30). Cụ thể, ngành Ngôn ngữ Anh từ 19 điểm trở lên; ngành ngôn ngữ Nga từ 19,38 điểm trở lên và ngành ngôn ngữ Trung Quốc từ 20,81 điểm trở lên.

Nhiều trường quân đội thông báo xét tuyển bổ sung hệ dân sự 2025. (Ảnh minh hoạ)

Học viện Hậu cần thông báo tuyển bổ sung hơn 240 sinh viên cho ba ngành Tài chính - Ngân hàng (37 chỉ tiêu), Kế toán (135 chỉ tiêu), Kỹ thuật xây dựng (69 chỉ tiêu). Thời gian nhận hồ sơ đến 14/9.

Điểm sàn nhận hồ sơ xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 18/30 điểm, điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM lần lượt là 74/150 điểm và 603/1200 điểm. Tất cả sau đó được quy đổi về thang 30.

Trường sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C01 (Toán, Văn, Lý), X06 (Toán, Lý, Tin).

Trường Đại học Thông tin liên lạc cũng thông báo tuyển 20 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin và 20 ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông. Nhà trường lưu ý, thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM (đã quy đổi) như sau:

- Ngành Công nghệ thông tin: Điểm thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh), C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn), X06 (Toán, Vật lý, Tin học) hoặc điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM (đã quy đổi) từ 20,85 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên, điểm khuyến khích).

- Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông: Điểm thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh), C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn), X06 (Toán, Vật lý, Tin học) hoặc điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM (đã quy đổi) từ 19,50 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên, điểm khuyến khích).

Trường nhận hồ sơ từ 5/9 đến 15/9.