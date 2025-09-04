3 tảng đá 'khủng' rơi xuống làm đường sắt xê dịch, tàu hỏa Bắc - Nam ách tắc

(VTC News) -

Sáng 4/9, lở đá xảy ra tại Km 458+200 cung đường sắt Lạc Sơn, gần ga Lạc Sơn (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) làm nhiều đường tàu chạy trên tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ảnh hưởng.

Theo đó, 3 tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống đường sắt, làm một đoạn đường ray bị xê dịch khỏi tim đường khoảng 39cm, hư hỏng. Rất may thời điểm xảy ra sạt lở không có tàu chạy qua. Sự cố sạt lở đá làm đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị ách tắc, các đoàn tàu cũng được thông báo về vụ việc để tạm dừng tại ga gần nhất.

Sạt lở làm 3 táng đá lớn rơi từ trên đỉnh núi xuống làm đoạn đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị biến dạng, xê dịch khỏi tim đường 30cm. (Ảnh: Hà Trọng)

Sau khi xảy ra vụ sạt lở đá, Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố để sớm thông tuyến trở lại.

Được biết, cung đường sắt Lạc Sơn là nơi có bình diện phức tạp với nhiều đường cong bán kính nhỏ trái chiều, đi qua những triền dốc, vùng đồi núi cao. Tại đây có nhiều đoạn một bên núi cao, một bên sông sâu, có nhiều vị trí xung yếu, dễ xảy ra đá lăn, đá rơi xuống đường sắt, uy hiếp đến an toàn chạy tàu.