3 người chết, 58 người bị thương tại Quảng Ninh khi bão Yagi đổ bộ

(VTC News) -

Theo thống kê của Công an tỉnh Quảng Ninh, tính đến 17h chiều 6/9, bão Yagi (bão số 3) khiến 3 người chết, 58 người bị thương, 6 người mất tích.

Cụ thể, 14h30 cùng ngày, tại khu neo đậu, tránh trú bão trên vụng Bồ Nâu (vịnh Hạ Long), tàu lai dắt Hồng Gai của Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh đứt dây neo và bị cuốn ra biển. Lúc này trên tàu có 7 thuyền viên, trong đó 1 người bị rơi xuống biển và tử vong (hiện đã vớt được thi thể lên bờ); 6 người còn lại đang mất liên lạc.

Tại TP Hạ Long, 1 người chết (do bị mái tôn sập tại phường Hà Trung)

Tại TP Cẩm Phả, 1 người bị chết trong khi chằng chéo mái nhà (phường Cẩm Thạch).

Nhà cửa tại tỉnh Quang Ninh tan hoang sau mưa bão.

Về tài sản, ở TP Hạ Long, 1 tàu du lịch bị đắm khi neo đậu tại âu tàu; 1 cần cầu nặng 300 tấn đổ vào phân xưởng của Công ty Đóng tàu, làm gãy đôi nhà phân xưởng. Tại huyện Cô Tô, 13 tàu bị đắm khi đang neo đậu tại âu cảng (gồm 12 tàu vỏ xi măng, 01 tàu vỏ gỗ), thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Địa phương cũng ghi nhận hàng trăm nhà dân bị tốc mái, hàng nghìn cây xanh, cột điện, biển báo bị gãy, đổ.

Lúc 16h xảy ra mất điện diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh, vì vậy hệ thống thông tin liên lạc đang bị gián đoạn. Hiện, Công ty Điện lực Quảng Ninh đang thống kê kiểm tra, thống kê thiệt hại.

Công an tỉnh Quảng Ninh đảm bảo an toàn Trại tạm giam và 13 Nhà tạm giữ tại 13 Công an địa phương với 1.552 can, phạm nhân, không để xảy sự cố nguy hiểm.