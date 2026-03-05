3 năm chiến đấu với bạo bệnh của Kasim Hoàng Vũ trước khi qua đời

(VTC News) -

Sáng 5/3, thông tin ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 khiến nhiều người tiếc thương. Theo chia sẻ từ những đồng nghiệp, nam ca sĩ mất ngày 1/3 tại tiểu bang Texas, Mỹ. Gia đình đang sắp chuẩn bị hậu sự, tiễn đưa Kasim Hoàng Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo di nguyện của người quá cố, tang lễ của anh sẽ diễn ra đơn giản, ấm cúng.

Những ngày cuối đời, sức khỏe của Kasim Hoàng Vũ suy kiệt nghiêm trọng. Anh đã có gần 3 năm lạc quan để chống chọi với bệnh tật.

Năm 2023, Kasim Hoàng Vũ tiết lộ bị bệnh viêm khớp xương hàm và phải phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ. Căn bệnh khiến gương mặt anh bị lệch, một phần cằm biến dạng.

Kasim Hoàng Vũ tiều tụy từ khi mắc bạo bệnh.

Thời điểm đó, anh không thể ăn uống bình thường, ăn ít hơn trước, chỉ ăn cháo, uống sữa dinh dưỡng... Căn bệnh làm cơ thể anh sụt cân trầm trọng từ 80kg chỉ còn 66kg. Sau khi phẫu thuật, Kasim Hoàng Vũ phải tạm dừng việc ca hát.

Từ khi bị bệnh, Kasim Hoàng Vũ tạm dừng hết các hoạt động ca hát vì sức khoẻ xuống dốc, giọng bị ảnh hưởng do bệnh và khuôn mặt biến dạng do phẫu thuật. Anh cũng gặp hạn chế trong việc ăn uống, chỉ ăn được thức ăn loãng và uống sữa.

Tháng 8/2024, bệnh tình của Kasim Hoàng Vũ tái phát. Anh ngày càng gầy yếu, mệt mỏi, đau đớn thường xuyên thức trắng đêm vì mất ngủ được một người bạn thân chia sẻ. Nhiều khán giả xót xa khi thấy hình ảnh Kasim Hoàng Vũ tiều tụy, gương mặt biến dạng vì bạo bệnh.

Thời điểm đó, Kasim Hoàng Vũ cho biết sẽ phải phẫu thuật cấy ghép xương hàm. Cuối năm 2024, nhiều ca sĩ đã tổ chức đêm nhạc kêu gọi quyên góp trong thời điểm khó khăn để giúp anh có tiền phẫu thuật.

Năm 2024, Kasim Hoàng Vũ phải phẫu thuật xương hàm vì bệnh tình trở nặng.

Tháng 9/2024, danh hài Thúy Nga chia sẻ video cùng bạn bè đến thăm Kasim Hoàng Vũ. Danh hài rơi nước mắt khi chứng kiến đồng nghiệp dù đau đớn vì bệnh tật vẫn cố gắng tự vào bếp, mở cửa quán ăn trong thời gian chờ lịch phẫu thuật.

"Tôi nhìn anh Kasim mà rớt nước mắt vì thấy anh đau quá, đau tới mức không nói được. Thậm chí anh không nêm nếm gì được nhưng anh vẫn mỗi ngày đứng bếp buôn bán, mưu sinh", Thúy Nga chia sẻ.

Trong video, ca sĩ Bích Phương - mẹ của Kasim Hoàng Vũ cũng xuất hiện. Bà cho biết vừa bay từ Việt Nam sang Mỹ để chăm sóc con trai.

Thúy Nga cho biết thêm chi phí ca phẫu thuật của Kasim Hoàng Vũ rất tốn kém. Dù được bảo hiểm hỗ trợ, anh vẫn phải chịu 40% chi phí. Trước tình cảnh của Kasim Hoàng Vũ, Thúy Nga cũng như nhiều đồng nghiệp mong anh có phép màu vượt qua bạo bệnh.

"Kasim mấy hôm nay vẫn đi chợ, mua bán, nấu nướng cho nhà hàng. Tôi khâm phục anh ấy vì không hiểu sao anh ấy lại làm được như vậy. Tôi cảm giác Kasim cố gắng làm việc để chống chọi với nỗi đau của mình, rất siêng năng, chịu khó.

Anh ấy giấu bệnh tình của mình lâu lắm rồi, giấu suốt 2 năm nay không cho ai biết nhưng đợt vừa rồi sức khỏe đã quá yếu. Là nghệ sĩ, phải mổ để gương mặt bị biến dạng như vậy nên anh cũng mặc cảm, không muốn cho ai biết. Kasim bế tắc quá rồi, từ công việc tới cuộc sống, bệnh tật", Thúy Nga chia sẻ.

Kasim Hoàng Vũ tiếp tục hoàn thành ca phẫu thuật vào đầu năm 2025.

Đầu năm 2025, Kasim Hoàng Vũ tiếp tục trải qua một đợt phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, anh tiếp tục mở nhà hàng để kinh doanh. Song vì sức khoẻ yếu nên nhà hàng phải ngừng hoạt động chỉ sau một thời gian ngắn.

Những năm tháng cuối đời, bạn bè, đồng nghiệp đều biết rõ hoàn cảnh của Kasim Hoàng Vũ nên thường tổ chức đêm nhạc kêu gọi quyên góp chi phí cho anh chữa bệnh.

Lần cuối cùng Kasim Hoàng Vũ cập nhật trang cá nhân là vào tháng 12/2025. Anh đăng hình cùng mẹ và chúc mừng Giáng sinh đến bạn bè, khán giả.