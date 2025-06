3 cơ sở kinh doanh của C.P. Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

(VTC News) -

Theo vị này, quyết định xử phạt 3 cơ sở kinh doanh của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng do Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng ban hành. Lý do xử phạt là vi phạm liên quan vấn đề an toàn thực thẩm.

Cửa hàng Fresh Shop tại Sóc Trăng.

Theo đó, ngày 2/6, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng bắt đầu kiểm tra các cửa hàng Fresh Shop của C.P. Việt Nam kinh doanh trên địa bàn. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, 3/4 cửa hàng sử dụng Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm hết hạn.

"3 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng kinh doanh thực phẩm có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thưc phẩm, tuy nhiên giấy đã hết hiệu lực. Phạt 35 triệu đồng/địa điểm, tổng cộng 105 triệu đồng", vị này thông tin.

Trước đó, sáng 30/5, mạng xã hội lan truyền bài đăng từ tài khoản "Jonny Lieu", sau đó được xác nhận là ông Liễu Quý Ngân - từng là nhân viên bộ phận bán hàng của C.P Việt Nam, chuyên phụ trách mảng thịt heo khu vực gia công.

Ông Ngân cho biết, trong quá trình làm việc tại cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên (thị trấn Mỹ Xuyên), ông cùng một số nhân viên và người dân địa phương phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động kinh doanh thịt tại đây.

Ông đưa ra cáo buộc C.P. Việt Nam có hành vi trà trộn thịt heo, thịt gà bệnh; thậm chí những mảnh thịt bốc mùi hôi thối, xuất hiện mụn đỏ, áp xe, mủ hoặc đã qua sơ chế... vẫn được đưa về hệ thống cửa hàng Fresh Shop để tiêu thụ.

Trưa cùng ngày, C.P. Việt Nam phát thông báo, cho rằng cáo buộc của ông Ngân là sai sự thật.

Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng kiểm tra cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên.

Ngày 4/6, ông Liễu Quý Ngân làm việc với cơ quan công an. Nội dung làm việc: Tống đạt thông báo tiếp nhận tố giác và làm việc theo nội dung đơn tố giác.

Sáng 6/6, ông Liễu Quý Ngân tiếp tục tung thêm hình ảnh heo "bất thường" cho biết từng được đưa vào giết mổ tại một lò mổ ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang trên trang Facebook cá nhân. Hình ảnh thể hiện thời gian chụp là 2h50 ngày 24/3/2022, tức trước 2 ngày so với tấm hình trước đó ông đã cung cấp.

Hiện Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.