3 casino người Việt được phép vào chơi có quy mô thế nào?

Nghị quyết của Chính phủ cũng thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Hồ Tràm (TP.HCM) trong thời hạn 5 năm từ ngày 26/11/2025. (Ảnh: Casino Hồ Tràm)