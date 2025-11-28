3 casino người Việt được phép vào chơi có quy mô thế nào?

Theo Nghị quyết, Chính phủ cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang) kể từ ngày 26/11. (Ảnh: Casinocorona)
Corona Casino Phú Quốc (An Giang) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư nằm trong quần thể dự án có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng. (Ảnh: Casinocorona)
Casino Phú Quốc quy mô 1.470 máy trò chơi và 147 bàn chơi trên diện tích sàn hơn 18.000 m², thiết kế theo chuẩn quốc tế. (Ảnh: Casinocorona)
Corona Casino Phú Quốc cũng là sòng bài hiện đại bậc nhất hiện nay tại Việt Nam. (Ảnh: Casinocorona)
Nghị quyết của Chính phủ cũng thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Hồ Tràm (TP.HCM) trong thời hạn 5 năm từ ngày 26/11/2025. (Ảnh: Casino Hồ Tràm)
Casino Hồ Tràm nằm trong khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp Hồ Tràm với quy mô vốn đầu tư lên đến hơn 4,2 tỷ USD. (Ảnh: Thegrandhotram)
Casino Hồ Tràm cung cấp sàn sòng bạc có quy mô rộng lớn trải rộng trên 9.000 m². Ngoài 90 trò chơi game trên hệ thống sòng bạc cổ điển, casino Hồ Tràm còn cung cấp hàng trăm trò chơi điện tử. (Ảnh: Thegrandhotram)
Ngoài ra, thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. (Ảnh: Sungroupcatba)
Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp có casino Vân Đồn do Sun Group làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng. (Ảnh: Sungroup)
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong khoảng 9 năm kể từ khi được giao đất. (Ảnh: Sungroup)
Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án dành hơn 26 ha cho khu casino với công trình cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, dự kiến bố trí khoảng 214 bàn chơi casino và 2.140 máy chơi. (Ảnh minh họa)
