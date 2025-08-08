27 công nhân ở Hưng Yên nhập viện sau bữa cơm trưa

Trưa 8/8, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi nhận được thông tin công nhân của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình (đóng ở Khu công nghiệp Tiền Hải), có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn cơm trưa, đơn vị đã cử cán bộ xuống để xác minh cụ thể.

Công nhân của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình, được bác sĩ thăm khám. (Ảnh: Tú Mai)

Các công nhân sau khi đến bệnh viện đều không còn biểu hiện nôn, đau bụng. Đến thời điểm này, sức khỏe các công nhân đã ổn định và được ra viện.

"Chúng tôi cũng đang lấy các mẫu thức ăn để xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân. Sau 15 ngày sẽ có kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn", đại diện Chi cục thông tin.

Trước đó, trưa 7/8, 27 công nhân được Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình, biểu hiện như đau bụng, nôn và đi ngoài, sau bữa ăn trưa tại nhà ăn của doanh nghiệp. Các công nhân này được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tiền Hải (xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) để thăm khám, điều trị ban đầu.

Các trường hợp đều có biểu hiện giống nhau như đau bụng, buồn nôn và đi ngoài. Qua khai thác nhanh, số công nhân xác nhận có dùng bữa cơm trưa tại nhà ăn của công ty gồm khẩu phần ăn có gà, cá, thịt lợn, canh dưa và cơm.

Khi ăn xong khoảng 1 giờ thì tất cả nhóm công nhân có biểu hiện bất thường như đã nêu.