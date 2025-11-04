24 năm trước vay bạn gái cũ 37 triệu đồng, người đàn ông nhờ dân mạng tìm để trả

(VTC News) -

Cuối tháng 10, người đàn ông họ Li (sống tại Hoài Bắc, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc) gọi điện cho chương trình Xiaoli Helps You của Đài truyền hình tỉnh Hà Nam. Chương trình này được tin tưởng và thu hút nhiều người theo dõi vì giúp giải quyết các vấn đề dân sinh, xã hội.

Li nhờ chương trình truyền hình tìm lại mối tình đầu. (Ảnh: Weibo)

Li đoán rằng người yêu đầu của anh có thể vẫn còn ở Hà Nam. Li và người phụ nữ họ Ma gặp nhau năm 1991 khi anh 23 tuổi, cô 25 tuổi, đã ly hôn và có một đứa con từ cuộc hôn nhân trước. Họ làm việc cùng công ty, yêu nhau trong 8 năm.

Hai người chia tay trong hòa bình khi cha Li mắc bệnh ung thư và thúc giục anh tìm một người phụ nữ phù hợp ở quê nhà để cưới. Năm 2001, Li rất cần tiền để thành lập công ty và cô Ma đã giúp đỡ.

“Không chút do dự, cô ấy chuyển cho tôi 10.000 nhân dân tệ (gần 37 triệu đồng). Vào thời đó, thu nhập trung bình của người dân chưa cao, số tiền này là rất lớn. Mấy năm qua tôi cứ tiếc nuối mãi. Tôi hy vọng có thể trả lại số tiền đó cho cô ấy. Tôi cũng đang tự hỏi bây giờ cô ấy sống thế nào”, Li chia sẻ với truyền thông.

Vợ Li ủng hộ quyết định tìm kiếm người yêu đầu của chống. Cô nói: "Tôi không ghen. Nếu anh ấy tìm được người phụ nữ đó thì hãy trả lại tiền cho cô ấy”.

Li xúc động khi nhận ra ngôi nhà cũ của gia đình Ma đã bị phá hủy. (Ảnh: Weibo)

Li nói, cha của Ma làm việc tại một mỏ than ở Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam; gia đình cô sống ở khu ổ chuột tại thị trấn Đông Cung Nhân. Những ngôi nhà trong khu vực ấy đã bị phá bỏ và thay thế bằng những tòa nhà cao tầng.

Các quan chức cộng đồng địa phương cho biết, cuộc điều tra ban đầu của họ không tìm thấy Ma hoặc gia đình cô, có thể là do họ đã chuyển đi từ lâu. Kết quả này khiến Li thất vọng.

Gia đình Li hiện sống tại tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. (Ảnh: Shutterstock)

Câu chuyện của Li gây chú ý trên mạng xã hội, dân mạng có phản ứng trái chiều về hành trình tìm người yêu cũ của anh.

"Trời sẽ ban thưởng cho những ai nỗ lực. Tôi tin rằng cuối cùng bạn cũng sẽ tìm được mối tình đầu và trả lại tiền cho cô ấy. Mong ước của bạn sẽ thành hiện thực", một người dùng mạng bình luận. Người khác chất vấn: "Cô ấy đã cho anh vay 10.000 tệ hơn 20 năm trước, anh không phải nên trả lại gấp 10 lần sao?".

Một người dùng khác lại phản đối Li: "Anh không nghĩ rằng hành động của mình gây bất tiện cho cô ấy sao?".