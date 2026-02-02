23 học sinh ra đường múa theo tiếng còi xe tải rồi quay clip đăng lên mạng

(VTC News) -

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, công an xã Phong Nha phát hiện một tài khoản Tiktok thường xuyên đăng tải nội dung các em học sinh ra đường và nhảy múa theo tiếng còi xe tải. Đồng thời, cơ quan công an cũng xác định những video này được quay lại trên các trục đường giao thông chính đi qua xã Phong Nha nên thực hiện xác minh tài khoản.

23 học sinh ra đường nhảy múa theo tiếng còi xe tải rồi quay clip đăng lên mạng xã hội bị công an mời lên làm việc, nhắc nhở. (Ảnh: Công an xã Phong Nha)

Sau khi xác minh, Công an xã Phong Nha mời 23 em học sinh liên quan và chủ tài khoản đăng tải video đến làm việc. Tại trụ sở Công an xã Phong Nha, các em học sinh và phụ huynh được giải thích, nhắc nhở nhằm hiểu rõ về sự nguy hiểm từ việc làm nói trên và cam kết không tái phạm.

Để răn đe và giáo dục các em, Công an xã Phong Nha yêu cầu dọn dẹp vệ sinh công cộng. Đồng thời, khuyến cáo các phụ huynh quan tâm đến con em nhiều hơn cũng như các tài xế không nên thực hiện phản hồi tiếng còi theo điệu nhạc nhằm tình trạng trên không tái diễn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát cảnh báo về tình trạng nhiều trẻ em lao ra đường "nhảy múa" với xe tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo đó, trong thời gian qua, tại một số tuyến đường gần trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện tình trạng trẻ em đứng sát lề đường hoặc hai bên đường để vẫy tay, gọi các phương tiện giao thông đang lưu thông.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của trẻ em cũng như người tham gia giao thông. Việc đứng gần lòng đường, bất ngờ vẫy tay, chạy ra sát mép đường hoặc băng qua đường không đúng nơi quy định có thể khiến người điều khiển phương tiện giật mình, phanh gấp, đánh lái đột ngột, dẫn đến va chạm, tai nạn nghiêm trọng.

Thực trạng các em nhỏ ra đường vẫy tay, nhảy múa theo tiếng còi xe tải tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. (Ảnh: CSGT Quảng Trị)

Đặc biệt, trên các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, xe chạy với tốc độ lớn, nguy cơ xảy ra tai nạn càng cao và hậu quả thường rất nặng nề.

Bên cạnh đó, việc trẻ em vẫy tay các phương tiện còn có thể gây mất tập trung cho người lái xe, làm rối loạn trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn, ảnh hưởng đến nhiều người.