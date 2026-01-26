21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Chuyến thăm mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam - Lào, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt, sự gắn kết chiến lược và phương hướng hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Hai bên đã nhất trí cụ thể hóa các phương hướng hợp tác chiến lược trong thời gian tới, trong đó, hợp tác chính trị là mũi nhọn, là kim chỉ nam của quan hệ Việt - Lào; quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột quan trọng để đảm bảo hòa bình, ổn định của của hai nước phục vụ phát triển; hợp tác kinh tế - xã hội phải đột phá để hai nước cùng nhau vươn mình trong thời gian tới, phát huy mạnh mẽ truyền thống giữa hai dân tộc.