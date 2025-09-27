2 nhân viên chở lượng lớn chất thải từ nhà máy đi chôn lấp trái phép

(VTC News) -

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Bộ Công an bắt quả tang vụ chôn lấp chất thải trái phép.

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên của Công ty Cổ phần môi trường Huy Hoàng chở chất thải đến đổ tại khu vực đồi núi thuộc khu Hoà Đông. (Ảnh: V.K.S)

Lúc 14h ngày 24/9, các lực lượng chức năng phát hiện ông Võ Văn Liêm (SN 1983, thôn Nghĩa Tây, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) và ông Lê Hữu Bắc (SN 1977, thôn Tam Hòa, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng; cả hai là nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng) điều khiển hai ô tô tải chở chất thải đổ tại khu vực đồi núi thuộc khu Hòa Đông, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng.

Ngay sau khi nhận tin, VKSND khu vực 11 đã cử kiểm sát viên phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng và Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về Môi trường (Bộ Công an) tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Qua kiểm tra thực tế, tại khu vực đổ chất thải đã hình thành hai đống trên diện tích khoảng 13.000 m², được che phủ một phần bằng bạt nhựa HDPE màu đen.

Qua làm việc ban đầu, ông Võ Văn Liêm và ông Lê Hữu Bắc khai nhận số chất thải này được chở từ nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam do Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng vận hành.

Cơ quan điều tra đã thu giữ mẫu chất thải cùng nhiều tài liệu, máy tính liên quan đến quá trình hoạt động và xử lý chất thải của công ty để xác minh, xử lý theo quy định.