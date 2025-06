2 người vùng cao tố bị 'chặt chém' cuốc xe gần 5 triệu đồng: Triệu tập tài xế taxi

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đang phối hợp với Công an phường Mỹ Đình 2 làm rõ hành vi "chặt chém" hai người vùng cao của tài xế lái xe taxi.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của 2 vị khách về việc bị lái xe taxi lấy số tiền 4,2 triệu đồng cho quãng đường 30km, lực lượng công an rà soát, triệu tập lái xe taxi đến trụ sở làm rõ.

Công an phường Mỹ Đình 2 thông tin, sáng 16/6, anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa (người dân tộc Mông, trú tại Lào Cai) đến công an phường trình báo về việc bị lái xe taxi chiếm đoạt 4,2 triệu đồng.

Hai nạn nhân đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Trước đó, anh Xuân Trường bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội vụ chị Cư Mủa và anh Giàng Hồ bị chiếm đoạt số tiền 4,2 triệu đồng khi bắt xe về quê.

Theo nội dung clip do anh Trường đăng tải, khoảng 15h30 chiều 13/6, khi đang trên đường từ Hà Nội về quê, đến lối rẽ vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, anh phát hiện một nam và một nữ đang vác bao tải đi bộ giữa trời nắng gắt.

Cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn, anh dừng xe hỏi thăm thì được biết họ đang tìm đường về Lào Cai. Anh Trường cho hai người đi nhờ đến trạm soát vé để dễ đón xe hơn. Vừa lên xe, người phụ nữ bật khóc nức nở và sau khi gặng hỏi, anh Trường được họ kể lại toàn bộ sự việc.

Theo lời kể, chị Mủa đang đưa con nhỏ đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Từ bệnh viện ra bến xe Mỹ Đình, họ đặt xe ôm qua ứng dụng. Khi đến nơi, một người xe ôm tiếp cận hỏi “đi xe về đâu?”. Anh Hồ nói tên của một nhà xe về Lào Cai thì xe ôm nói xe vừa rời bến và đề nghị chở họ đuổi theo.

Người lái xe ôm chở họ đi một đoạn thì nói rằng xe khách đang đợi ở km23, nhưng cần chuyển sang taxi mới đến được. Trước khi chuyển sang taxi, hai người bị xe ôm thu 700.000 đồng.

Câu chuyện mất tiền vì “đuổi theo xe khách” chưa dừng lại. Khi taxi đến khu vực vắng người gần cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lái xe đã dừng xe, chốt cửa; đồng thời tính quãng đường vừa chạy khoảng 120km, yêu cầu anh Hồ phải trả 4,2 triệu đồng kèm câu nói “đưa đủ tiền mới được xuống”.

Anh Hồ cho biết đã hết tiền, chỉ còn 1,2 triệu đồng tiền mặt nhưng người lái taxi vẫn yêu cầu phải đưa đủ 4,2 triệu đồng mới cho xuống. Lái xe còn nói nếu không sẽ đưa lại Bến xe Mỹ Đình.

Vì sợ hãi, anh Hồ cầu cứu người thân cho vay 4 triệu đồng, chuyển cho người lái taxi. Nam thanh niên còn phải trả thêm 200.000 đồng mới được xuống xe. Sau khi nghe câu chuyện, anh Trường đã lưu lại thông tin cá nhân của lái xe taxi, bao gồm số điện thoại và mã QR chuyển khoản để làm bằng chứng.

Sáng nay, anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa từ Lào Cai đến Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo sự việc. Lực lượng công an khẩn trương rà soát, xác minh và xác định được người lái xe taxi, đồng thời triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ.