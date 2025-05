2 công nhân tử vong nghi ngộ độc khí CO ở Đồng Nai

Sáng 26/5, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tường Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nhóm 5 bệnh nhân của Công ty CP Gạch men Phương Nam - chi nhánh Đồng Nai (Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) bị ngộ độc khí CO.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất khám sức khỏe cho 3 bệnh nhân đang được theo dõi, cấp cứu tại bệnh viện sáng 26/5.

Theo báo cáo nhanh của Khoa Cấp cứu bệnh viện, 2 trường hợp tử vong ngoại viện nghi do ngộ độc khí CO là N.L.S., 38 tuổi (ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) và N.H.Q.L., 26 tuổi (ngụ xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

3 trường hợp khác đang được cấp cứu tại Khoa Cấp cứu là: Đ.C.H, 44 tuổi (xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương); N.T.H., 34 tuổi (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu); L.V.N., 40 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Cả 3 bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc CO mức độ vừa. Đến sáng 26/5, các bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn.

Ông Lưu Đức Hòa, cán bộ an toàn lao động của công ty cho biết, khoảng 1h ngày 26/5, nhận được thông tin có 5 người bị ngộ độc khí CO, bộ phận y tế của công ty đã sơ cứu và chở những người này đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.