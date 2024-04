2 bé gái bị bắt cóc ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ, Chủ tịch TP.HCM nói gì?

(VTC News) -

Sáng 9/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 lần thứ 21.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi nhắc đến vụ bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho rằng, vừa qua, Công an Quận 1 đã phối hợp với Công an TP.HCM, các lực lượng cảnh sát hình sự, đơn vị nghiệp vụ kịp thời truy xét, giải cứu an toàn 2 cháu bé giao về cho gia đình, bắt nghi phạm gây án.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi.

Ông Mãi cho rằng từ câu chuyện này, Quận 1 cần đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối với tư cách là trung tâm của TP.HCM.

Theo ông Mãi, là quận trung tâm, các lực lượng trên địa bàn phải nhận diện được những diễn biến mới, khó lường và phản ứng nhanh, xử lý kịp thời các vấn đề. Không chỉ nêu vai trò của lực lượng công an, quân sự mà phải phát huy công nghệ để đảm bảo an ninh trật tự.

Như VTC News đưa tin, vào 20h ngày 3/4, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ quận 7) cùng 4 con đứng ở khu vực số 1, đường Đồng Khởi (phường Bến Nghé) để bán kẹo. Sau đó chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100m.

Hai bé gái Nguyễn Kiều Thảo My và Lê Hoàng Thùy Linh cùng nhau đi bán kẹo. Còn bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi.

30 phút sau, chị Chi hốt hoảng vì không thấy My và Linh đâu. Chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến chiều 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi về việc bị thất lạc hai con.

Công an bàn giao 2 bé bị bắt cóc cho gia đình. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Trước tình hình trên, Lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị tung quân vào cuộc tìm kiếm.

Chưa đầy 42 giờ kể từ khi tiếp nhận nguồn tin, tổ công tác của Công an Quận 1 và Phòng PC02 đã giải cứu thành công 2 bé và đang tiếp tục phối hợp với để điều tra, làm rõ hành vi của nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh).

Làm việc với Công an, Vi khai nhận đã dùng đồ ăn, tiền để dẫn dụ 2 cháu bé đi theo mình. Để tránh bị phát hiện, Vi đã dùng nhiều thủ đoạn để qua mặt cơ quan chức năng.

Vi khai dẫn dụ 2 bé từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đi theo mình đến Quận 8. Sau đó, Vi đón xe công nghệ, chở các bé về căn hộ của mình ở Chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi. (Ảnh Công an cung cấp)

Tại chung cư này, Vi tiếp tục sử dụng đồ ăn để dụ các bé ở nhà mình. Quá trình này, Vi không đánh đập hay bạo hành nạn nhân. Vi còn khai thực hiện hành vi một mình, không có người giúp sức.

Hiện Công an TP.HCM đang làm rõ về lời khai của Vi và chưa chính thức cung cấp về động cơ, mục đích của nghi phạm trong vụ bắt cóc này.

Trong chiều 8/4, Công an Quận 1 đã bàn giao 2 bé gái cho mẹ ruột trong sự vui mừng khôn xiết của người phụ nữ 27 tuổi.