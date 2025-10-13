19 dấu hiệu thận yếu bạn không nên bỏ qua

(VTC News) -

Thận yếu là gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn chuyên môn của BS.CKII Nguyễn Hữu Nhật, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, thận yếu (bệnh thận mạn) là tình trạng một hoặc cả hai quả thận không đảm bảo hoạt động tốt các chức năng chính như loại bỏ độc tố, lọc máu và thải các chất thải ra khỏi cơ thể qua nước tiểu.

Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ ai, đặc biệt người lớn tuổi (< 60 tuổi), người có tiền sử gia đình có người mắc bệnh thận, người có một số bệnh nền như: đái tháo đường, cao huyết áp, tim mạch,… hoặc từng sử dụng thuốc giảm đau lâu dài, bao gồm cả sản phẩm không kê đơn như thuốc chống viêm không steroid (NSAID).

Thận yếu nếu không phát hiện và điều trị sớm sẽ khiến cơ thể tích tụ nhiều chất thải và gây nhiều biến chứng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

Dấu hiệu thận yếu có thể giúp nhận biết

Một số dấu hiệu thận yếu có thể giúp nhận biết, bao gồm:

Tiểu nhiều lần, đặc biệt vào ban đêm.

Nước tiểu có bọt.

Màu nước tiểu thay đổi.

Khó tiểu, tiểu ít.

Huyết áp cao.

Khó thở.

Ngứa da, da khô.

Thiếu máu.

Buồn nôn, nôn.

Rối loạn tiêu hóa.

Phù nề.

Chức năng sinh lý suy giảm.

Suy nhược cơ thể.

Đau lưng, mỏi gối.

Chán ăn, ăn không ngon.

Hay chóng mặt, hoa mắt.

Đau đầu.

Mệt mỏi.

Thiếu tập trung.

Những thực phẩm giúp tăng cường chức năng thận

Giữ cho thận khỏe mạnh là vô cùng quan trọng để có sức khỏe tốt. Thận đóng vai trò thiết yếu trong việc lọc chất thải, điều hòa dịch và cân bằng điện giải, giúp duy trì sự ổn định của môi trường bên trong cơ thể. Thận thực hiện chức năng lọc máu, loại bỏ các chất thải, độc tố và điều chỉnh cân bằng nước, điện giải. Nếu không có thận, cơ thể sẽ không thể loại bỏ chất thải, dẫn đến tích tụ độc tố và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Các yếu tố lối sống, bao gồm chế độ ăn uống, đóng vai trò then chốt hỗ trợ thận hoạt động tốt. Dưới đây là năm thực phẩm giúp cải thiện, tăng cường sức khỏe thận:

Quả việt quất tốt cho thận

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn thông tin đăng trên trang TOI cho biết, quả việt quất có thể hỗ trợ chức năng thận, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh thận hoặc có nguy cơ mắc bệnh thận. Chúng chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như anthocyanins, proanthocyanidins, giúp chống lại stress oxy hóa có thể gây tổn thương tế bào thận (một yếu tố gây ra bệnh thận), giúp bảo vệ thận khỏi tổn thương do gốc tự do.

Proanthocyanidins trong việt quất có thể ngăn chặn vi khuẩn bám vào niêm mạc đường tiết niệu và bàng quang, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, một vấn đề phổ biến ở người bệnh thận.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việt quất chỉ là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho thận. Người bệnh thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có chế độ ăn uống phù hợp với tình trạng bệnh cụ thể của mình.

Cá hồi

Cá béo như cá hồi rất tốt cho thận. Cá béo là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời, có thể giảm viêm và bảo vệ thận khỏi tổn thương. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung omega-3 thường xuyên giúp giảm protein niệu (lượng protein dư thừa trong nước tiểu) ở những bệnh nhân mắc bệnh thận.

Cá hồi cũng là nguồn protein chất lượng cao, tốt cho tim mạch, não bộ, mắt và sức khỏe tổng thể.

Cải xoăn

Đối với người khỏe mạnh, hãy ăn rau xanh như cải xoăn không chỉ giúp bảo vệ tim mà còn tốt cho thận. Cải xoăn rất giàu vitamin A, C và K. Loại rau xanh này liên quan đến việc giảm huyết áp. Hàm lượng chất xơ trong cải xoăn giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Bạn có thể kết hợp cải xoăn vào chế độ ăn uống hàng ngày như luộc, làm salad, sinh tố…

Tuy nhiên, cải xoăn có thể không phù hợp với người mắc bệnh thận, đặc biệt là những người bị suy thận hoặc sỏi thận. Lý do là vì cải xoăn chứa hàm lượng kali và oxalat cao, có thể gây hại cho người mắc bệnh về thận.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ rất tốt cho sức khỏe thận. Ớt chuông đỏ ít kali nhưng giàu vitamin C, A, B6, axit folic và chất xơ. Đặc biệt, loại rau này chứa lycopene, chất chống ôxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương. Với hàm lượng kali và natri thấp, ớt chuông đỏ là lựa chọn lý tưởng cho những người cần kiểm soát lượng kali trong chế độ ăn uống.

Ớt chuông đỏ nên được đưa vào thực đơn hàng ngày để hỗ trợ sức khỏe thận. Bạn có thể ăn sống, xào hoặc thêm vào salad.

Súp lơ

Súp lơ ít kali và nhiều chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa, giảm tích tụ độc tố. Ăn súp lơ có thể làm giảm huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch. Các loại rau họ cải như súp lơ chứa các hợp chất lưu huỳnh, có thể làm giảm nguy cơ sỏi thận, cụ thể:

- Chất chống oxy hóa: Súp lơ (đặc biệt là súp lơ xanh) chứa sulforaphane, hợp chất có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ thận khỏi tổn thương do gốc tự do và viêm nhiễm.

- Chất xơ: Súp lơ là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ quá trình loại bỏ chất thải, giảm gánh nặng cho thận.

- Vitamin và khoáng chất: Súp lơ chứa nhiều vitamin C, K, folate và các khoáng chất khác, đều có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể, bao gồm cả chức năng thận.

- Kiểm soát kali và phốt pho: Mặc dù súp lơ có chứa kali và phốt pho, nhưng chúng có thể được kiểm soát bằng cách luộc hoặc hấp nhẹ, giúp giảm lượng khoáng chất này và làm cho súp lơ an toàn hơn cho người bệnh thận.