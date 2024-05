160 vận động viên tranh tài tại hội thi nghiệp vụ an toàn phòng cháy chữa cháy

(VTC News) -

Sáng 26/5, tại Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” thành phố năm 2024.

14 đội tuyển với 160 vận động viên xuất sắc đến từ các tổ liên gia thuộc 14 quận, huyện trên địa bàn TP Hải Phòng tham dự hội thi.

Các đội trải qua 2 phần thi là lý thuyết và thực hành.

Tại hội thi, các đội lần lượt tham gia thi lý thuyết (trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) và phần thi thực hành (chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh).

Trải qua các phần thi, kết quả giải Nhất toàn đoàn thuộc về đội thi của quận Hải An; giải Nhì thuộc về đội thi huyện Tiên Lãng và giải Ba thuộc về đội thi của huyện Kiến Thụy và quận Kiến An.

Theo đó, đội quận Hải An sẽ đại diện TP Hải Phòng đi thi cụm gồm 11 tỉnh, thành phố tại tỉnh Nam Định vào ngày 10/6 và cũng là đơn vị đại diện cho TP Hải Phòng dự vòng thi chung kết toàn quốc được tổ chức tại Hải Phòng vào ngày 6/7.

Ngay sau khi kết thúc hội thi, thành viên các đội sẽ là những tuyên truyền viên nòng cốt tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại các khu dân cư, từ đó góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân PCCC&CNCH.

Phát biểu tại hội thi, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định, Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” TP Hải Phòng năm 2024 nhằm cụ thể hóa phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC&CNCH, nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy” và “điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư, đặc biệt các khu vực có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại hội thi. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng)

Cũng theo ông Thọ, qua triển khai thực tiễn đã có nhiều “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy” phát huy được vai trò to lớn trong bảo đảm an toàn PCCC&CNCH, phát hiện kịp thời và tổ chức dập tắt đám cháy hiệu quả, giúp giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra.

Các đội tham gia phần thi thực hành.

Việc xây dựng mô hình và tổ chức hội thi sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về công tác PCCC, nắm bắt được các kiến thức cơ bản trong công tác phòng ngừa cháy, nổ và cách thức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, việc này tạo nên sự gắn kết trong Nhân dân, trong cộng đồng, nâng cao tinh thần trách nhiệm giúp đỡ nhau khi xảy ra các tai nạn, sự cố, cần có sự cứu trợ kịp thời, làm giảm đi những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản.