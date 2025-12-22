14 thanh thiếu niên mang hung khí ‘diễu phố’ quay clip đăng TikTok

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, những ngày qua, lực lượng thuộc tổ công tác 1311 công an thành phố phát hiện, xử lý nhiều cá nhân có thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, đêm 17/12 trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Game 33 giữa Việt Nam và Philippines, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác 1311 Công an TP Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các phường liên quan thực hiện truy xét một nhóm người có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Tuổi đời còn trẻ nhưng nhóm thanh thiếu niên tỏ ra manh động, liều lĩnh khi thực hiện hành vi phạm tội. (Ảnh: Hồng Nhung)

Lực lượng công an xác định, nhóm này thường xuyên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok, đồng thời có dấu hiệu liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản xảy ra thời gian qua.

Quá trình truy xét, lực lượng chức năng đưa 14 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 13 - 18, về trụ sở làm việc; thu giữ 5 hung khí nguy hiểm gồm dao bấm, đao, kiếm Nhật, dao tự chế… Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời khai, từ tháng 8/2025 đến nay thực hiện 4 vụ trộm xe máy tại TP Huế.

Một cán bộ tổ công tác 1311 Công an TP Huế chia sẻ: “Dù tuổi đời còn trẻ nhưng nhóm thanh thiếu niên tỏ ra manh động và bị tác động lớn từ mạng xã hội. Chúng tôi xác định phải xử lý sớm, vừa răn đe, vừa phòng ngừa chung”.

Tổ công tác 1311 Công an TP Huế trong một đêm ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. (Ảnh: Hồng Nhung)

Ngoài ra, đêm 18/12 trong thời điểm diễn ra trận chung kết lượt về bóng đá nam SEA Game 33 giữa Việt Nam và Thái Lan, Tổ công tác 1311 Công an TP Huế cũng phối hợp với các lực lượng khác tuần tra, chốt chặn xử lý các hành vi lạng lách, đánh võng trên khắp các tuyến phố, qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý 80 trường hợp vi phạm, tạm giữ 45 phương tiện; góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng tại địa phương.