138 người chết vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

(VTC News) -

Chiều 1/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4-1/5/2024), toàn quốc xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 138 người, bị thương 285 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, TNGT giảm 9,16% số vụ, giảm 32,35% số người chết, giảm 1,38% số người bị thương.

Cảnh sát giao thông toàn quốc huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phát hiện xử lý 78.254 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 171 tỷ đồng; tạm giữ 748 xe ô tô, 29.325 xe mô tô, 584 phương tiện khác, tước 15.327 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, đáng chú ý vi phạm về nồng độ cồn là 21.369 trường hợp, vi phạm về tốc độ 21.088 trường hợp, 87 trường hợp lái xe dương tính với ma tuý, 900 trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện…

138 người chết, 285 người bị thương do TNGT trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5. (Ảnh: Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng sau va chạm giữa hai xe khách xảy ra ngày 30/4 tại Gia Lai)

Bộ Công an cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ do người dân về quê, đi du lịch, gây ra hiện tượng ùn tắc tại các cửa ngõ khi người dân dời thành phố lớn và trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ.

Trong các ngày 27, 28/4 và 1/5, tại cửa ngõ phía Nam, phía Bắc TP Hà Nội; các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, đại lộ Thăng Long; các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội – Lạng Sơn; tuyến Vành đai 3 trên cao; các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình và các địa phương giáp ranh phía Nam, phía Bắc thành phố, mật độ phương tiện lưu thông đông, tăng cao đột biến, có lúc xảy ra ùn ứ cục bộ.

Thống kê tại TP.HCM và các địa phương giáp ranh, Bộ Công an cho hay, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; cửa ngõ đi miền Đông, tuyến Quốc lộ 1, khu vực cầu Rạch Miễu (thuộc 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre) lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

Trên một số tuyến đường có các khu vui chơi, trung tâm thương mại, tham quan di tích lịch sử, lưu lượng người tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ tổ chức bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã đề ra, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân đi lại an toàn.