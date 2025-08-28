11 lần nổ mìn, bắn đạn kiểm thử dòng xe VinFast Lạc Hồng đưa đón Nguyên thủ

(VTC News) -

Đây là dòng xe giới hạn mang đậm tinh hoa và bản sắc dân tộc, biểu tượng tự hào mới của sự “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” với 2 phiên bản. Trong đó, phiên bản Chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 - tiêu chuẩn khắt khe nhất chuyên trang bị cho xe của các lãnh đạo hàng đầu thế giới.

Được truyền cảm hứng từ huyền tích “con Lạc cháu Hồng” - nguồn cội dân tộc, Lạc Hồng 900 LX là biểu trưng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của người Việt trong kỷ nguyên mới, nơi từng đường nét đều là sự hội tụ của tinh hoa di sản với đẳng cấp toàn cầu.

Điểm chung của cả hai phiên bản: Tiêu chuẩn và Chống đạn là sự sang trọng nổi bật với chiều dài trục cơ sở lên tới 3.349 mm. Các chi tiết ngoại thất được thiết kế ấn tượng nhằm tôn vinh mạnh mẽ nguồn cội và văn hóa truyền thống Việt Nam như: Logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…

Nội thất được ốp, bọc và mạ bởi các loại vật liệu đặc biệt cao cấp như gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa và vàng thật. Toàn bộ chi tiết mạ vàng trong và ngoài xe đều được làm hoàn toàn thủ công, với sự tài khéo, tinh tế và tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Bên cạnh các điểm nhấn hoàn mỹ, Lạc Hồng 900 LX sở hữu không gian xa xỉ và tiện nghi bậc nhất với hàng ghế nguyên thủ siêu rộng, bệ tỳ chân đẳng cấp, vách ngăn khoang lái bằng kính cách âm và rèm chỉnh điện, điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.

Riêng phiên bản Chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) - hãng chuyên bọc thép xe hàng đầu thế giới.

Xe đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe. Với tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe Nguyên thủ - VPAM VR7, Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51.

Ngoài những trang bị an toàn cao cấp cùng lốp run-flat có khả năng di chuyển 80-100 km kể từ khi lốp bị xịt, xe có thể được lắp thêm những thiết bị chuyên dụng như hệ thống oxy hỗ trợ cấp dưỡng khí, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú… tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng.

Lô xe Lạc Hồng 900 LX xuất xưởng đầu tiên được VinFast bàn giao cho Bộ Ngoại giao gồm 2 xe Chống đạn và 10 xe Tiêu chuẩn. Việc được Bộ Ngoại giao tin tưởng lựa chọn cho nhiệm vụ đặc biệt tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh là sự ghi nhận cao nhất đối với chất lượng, sự an toàn và đẳng cấp của Lạc Hồng 900 LX.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, chia sẻ: “Sau 8 năm bước chân vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ô tô, VinFast tự hào trở thành thương hiệu tiên phong mang đẳng cấp, trí tuệ, công nghệ Việt Nam ra thế giới, được khách hàng tại nhiều quốc gia tin tưởng, đón nhận.

Giờ đây, với dòng sản phẩm đẳng cấp Lạc Hồng 900 LX, VinFast tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò của một thương hiệu quốc gia, góp phần nâng tầm vị thế đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Thông qua dòng sản phẩm này, chúng tôi mong muốn thế giới sẽ biết đến một Việt Nam mới hiện đại và phát triển, tương xứng với quá khứ hào hùng và vẻ vang của 80 năm qua”.

Việc ra mắt dòng xe đặc biệt mang đậm bản sắc dân tộc trong thời khắc thiêng liêng của Tổ quốc chính là tuyên ngôn mạnh mẽ cho tinh thần - trí tuệ - đẳng cấp Việt, nơi tinh hoa di sản đồng hành cùng đẳng cấp toàn cầu.

Mỗi chuyển động của Lạc Hồng 900 LX là một hành trình đầy tự hào, không chỉ minh chứng cho thành tựu công nghiệp - công nghệ của đất nước sau 80 năm độc lập, mà còn là biểu tượng quốc dân, góp phần định hình vị thế mới cho Việt Nam trên trường quốc tế.

Chiêm ngưỡng Lạc Hồng Lạc Hồng 900 LX tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra ngày 28/8 - 5/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Tại đây, VinFast sẽ trưng bày mẫu xe Lạc Hồng 900 LX, gồm phiên bản chống đạn đã qua kiểm thử tại khu vực triển lãm ngoài trời của Vingroup (sân Tây); và phiên bản tiêu chuẩn tại khu vực triển lãm trong nhà của Vingroup, sảnh H3, nhà triển lãm Kim Quy.