10 thứ không nên bỏ vào cốp xe máy

(VTC News) -

Cốp xe máy được xem là “kho chứa mini” của nhiều người Việt, nơi chúng ta tiện tay cất đủ thứ vật dụng từ giấy tờ, đồ trang điểm đến thực phẩm, đồ điện tử. Tuy nhiên, việc cho mọi thứ vào cốp xe mà không cân nhắc có thể gây ra nguy hiểm nghiêm trọng, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ trong cốp luôn ở mức cao.

Dưới đây là 10 thứ tuyệt đối không nên bỏ vào cốp xe để tránh rủi ro cháy nổ và hư hỏng.

Bật lửa gas, bình xịt, chai nén khí

Cốp xe máy là không gian tiện lợi, kín đáo nhưng lại có đặc điểm: Nhiệt độ cao, bí khí và rung lắc liên tục. Vào những ngày nắng gắt, nhiệt độ trong cốp xe có thể vượt 60–70 độ C. Trong điều kiện như vậy, nhiều vật dụng tưởng chừng vô hại lại có thể trở thành “quả bom mini”, hoặc ít nhất cũng bị biến dạng, hư hỏng.

Bật lửa gas là thứ không nên bỏ vào cốp xe máy. (Ảnh: Elighters)

Bật lửa gas, bình xịt chống muỗi, nước hoa dạng xịt, keo xịt tóc... đều chứa khí nén và dễ cháy. Khi nhiệt độ trong cốp tăng cao, áp suất trong các bình này tăng theo và có thể gây nổ.

Nhiều vụ cháy xe máy đã từng được ghi nhận bắt nguồn từ bật lửa bị quên trong cốp. Dù xác suất không cao, nhưng hậu quả nếu xảy ra là rất lớn, vì vậy tốt nhất bạn nên mang theo người hoặc cất trong balo thông thoáng.

Điện thoại, laptop, pin sạc dự phòng

Các thiết bị điện tử có pin lithium-ion rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Khi nhiệt độ tăng quá mức, pin có thể bị phồng, chai, thậm chí bốc cháy. (Ảnh: CNN)

Các thiết bị điện tử có pin lithium-ion rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Khi nhiệt độ tăng quá mức, pin có thể bị phồng, chai, thậm chí bốc cháy. Ngoài ra, hơi nóng trong cốp xe cũng làm linh kiện nhanh hỏng, giảm tuổi thọ đáng kể.

Nhiều người thường để điện thoại trong cốp khi chạy xe dưới trời nắng, nhưng điều này cực kỳ nguy hiểm. Nếu cần mang theo, hãy bỏ vào balo hoặc túi cách nhiệt.

Thực phẩm và đồ uống dễ hỏng

Đồ uống có gas khi gặp nhiệt độ cao rất dễ phồng, rò rỉ hoặc nổ. (Ảnh: Medium)

Bánh kẹo, sữa, đồ uống có gas, trái cây… đều không phù hợp với môi trường nóng và bí khí. Nhiệt độ cao khiến thực phẩm nhanh hỏng, sinh vi khuẩn gây mùi, thậm chí có thể gây ngộ độc nếu tiếp tục sử dụng.

Đặc biệt, đồ uống có ga khi gặp nhiệt độ cao rất dễ phồng, rò rỉ hoặc nổ. Nếu cần mang thức ăn, hãy sử dụng túi giữ nhiệt hoặc cất trong balo.

Mỹ phẩm, kem chống nắng, nước hoa

Nước hoa khi gặp nhiệt có thể biến mùi hoặc áp suất tăng gây nổ vỡ chai. (Ảnh: Bodaq)

Các sản phẩm làm đẹp chứa nhiều thành phần nhạy cảm với nhiệt độ. Khi để trong cốp xe, kem chống nắng bị tách lớp, mất tác dụng, son môi dễ chảy, biến dạng, nước hoa khi gặp nhiệt có thể biến mùi hoặc áp suất tăng gây nổ vỡ chai.

Nhiều người có thói quen để ví mỹ phẩm trong cốp vì tiện lợi, nhưng điều này chỉ khiến bạn phải tốn tiền thay mới thường xuyên.

Thuốc men và thực phẩm chức năng

Thuốc nhỏ mắt tuyệt đối không nên để trong cốp xe. (Ảnh: CNN)

Hầu hết thuốc đều yêu cầu bảo quản trong môi trường mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Khi để trong cốp xe ở nhiệt độ cao, thuốc sẽ mất tác dụng, thậm chí có thể biến chất gây hại cho sức khỏe.

Đặc biệt là các loại thuốc dạng viên nang mềm, insulin, thuốc nhỏ mắt, kháng sinh… tuyệt đối không nên để trong cốp.

Bao cao su hoặc các sản phẩm nhạy cảm

Nhiệt độ cao khiến bao cao su nhanh chóng giảm chất lượng, mất độ đàn hồi và dễ rách khi sử dụng. Điều này có thể dẫn đến mang thai ngoài ý muốn hoặc làm mất tác dụng phòng bệnh.

Nếu cần mang theo, bạn nên cất trong ví, túi xách hoặc ngăn giữ đồ thoáng hơn.

Giấy tờ quan trọng

Căn cước công dân, giấy đăng ký xe, hộ chiếu, giấy tờ hợp đồng... rất dễ bị cong vênh, ố vàng hoặc mờ chữ khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Ngoài ra, nếu xe bị mất trộm, bạn cũng mất luôn giấy tờ quan trọng.

Nên cất giấy tờ ở ví hoặc túi chống nước, mang theo người để đảm bảo an toàn.

Máy ảnh, ống kính, thiết bị công nghệ giá trị

Máy ảnh không nên bỏ vào cốp xe để tránh rủi ro cháy nổ và hư hỏng. (Ảnh: TechRadar)

Các thiết bị này gồm hàng loạt linh kiện tinh vi và rất nhạy cảm với nhiệt độ cũng như độ ẩm. Việc để trong cốp xe có thể gây:

- Mốc thấu kính

- Cháy cảm biến

- Chập mạch

- Nứt vỡ linh kiện

Thiết bị công nghệ giá trị cao tốt nhất nên mang theo người hoặc cất trong balo.

Sạc điện thoại, dây cáp và phụ kiện điện tử

Nhiệt độ cao trong cốp xe có thể làm nhựa vụn, chảy nhẹ, làm dây cáp giòn, dễ đứt, gây mất an toàn điện khi sử dụng. (Ảnh: Housekeeping)

Nhiều người nghĩ rằng sợi cáp hay cục sạc thì vô hại, nhưng nhiệt độ cao có thể làm nhựa vụn, chảy nhẹ, làm dây cáp giòn, dễ đứt, gây mất an toàn điện khi sử dụng về sau.

Ngoài ra, bộ sạc chất lượng kém khi quá nóng thậm chí có thể chập điện.

Vật dụng kim loại nhọn hoặc nặng

Dù không liên quan đến nhiệt độ, nhưng vật nhọn như tua-vít, dao, kéo hoặc vật nặng như khóa xích, bình nước kim loại… có thể làm trầy cốp, hỏng dây điện, thậm chí đâm vào bình xăng nếu cốp xe thiết kế không chắc chắn.

Hậu quả có thể nghiêm trọng hơn bạn nghĩ, đặc biệt là với các dòng xe tay ga có bình xăng nằm gần cốp.