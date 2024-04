(VTC News) -

Công ty bảo hiểm kỹ thuật số Luko đánh giá 90 thành phố trên khắp thế giới và xếp hạng chúng dựa trên 6 thông số chính: Tỷ lệ người sử dụng xe đạp, điều kiện thời tiết, tội phạm và an toàn (như tai nạn và tỷ lệ trộm xe đạp), cơ sở hạ tầng, khả năng tạo điều kiện cho người đi xe đạp và các sự kiện khác như "ngày không ô tô". Qua đó, xếp loại 10 thành phố thân thiện với xe đạp nhất thế giới.

Utrecht (Hà Lan)

Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là thành phố Utrecht của Hà Lan. Thành phố này tự hào có điểm số cao về cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp và điều kiện thời tiết, đồng thời hơn một nửa dân số (51%) sử dụng xe đạp cho các hoạt động di chuyển hàng này.

Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là thành phố Utrecht của Hà Lan. (Ảnh: Canva)

Munster (Đức)

Xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng là thành phố Munster của Đức. Munster có tỷ lệ tử vong do tai nạn đạp xe thấp, trong khi có tới hơn 39% cư dân sử dụng xe đạp hàng ngày. Munster cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện quảng bá hoạt động đạp xe.

Munster là thành phố an toàn với người đi xe đạp. (Ảnh: Canva)

Antwerp (Bỉ)

Thành phố cảng của Bỉ không đạt điểm cao trên các con đường dành riêng cho xe đạp, nhưng hệ thống xe đạp tại đây được phát triển mạnh và các sự kiện "Chủ nhật không có ô tô" đã khiến thành phố này trở nên thân thiện với người đi xe đạp.

Copenhagen (Đan Mạch)

Thủ đô của Đan Mạch không chỉ an toàn hơn cho người đi xe đạp mà còn có tỷ lệ trộm cắp thấp và những "ngày cấm ô tô". Copenhagen đang tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp. Phần lớn người dân thành phố vẫn tiếp tục di chuyển bằng xe đạp trong suốt mùa đông dài và khắc nghiệt của Đan Mạch.

Copenhagen đang tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp. (Ảnh: Canva)

Amsterdam (Hà Lan)

Amsterdam cũng là một thành phố nổi tiếng với tỷ lệ người đi xe đạp cao. Tuy nhiên, điểm an toàn lại là nguyên nhân khiến thành phố này bị xếp hạng thấp hơn so với kỳ vọng của nhiều người. Cụ thể, Amsterdam là nơi xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn trên 100.000 người đi xe đạp. Con số này gần gấp 5 lần so với Copenhagen.

Malmö (Thụy Điển)

Thành phố Malmö của Thụy Điển có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đặc biệt thấp đối với người đi xe đạp, nhờ cơ sở hạ tầng chất lượng và thường xuyên tổ chức các sự kiện thúc đẩy hoạt động đạp xe.

Hàng Châu (Trung Quốc)

Hàng Châu (Trung Quốc) thành phố duy nhất ngoài châu Âu lọt top 10 thành phố thân thiện với xe đạp. Tại đây, khoảng 30% dân số là người đi xe đạp.

Hàng Châu (Trung Quốc) thành phố duy nhất ngoài châu Âu lọt top 10 thành phố thân thiện với xe đạp. (Ảnh: Canva)

Bern (Thuỵ Sĩ)

Theo chỉ số, Bern đã đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng chất lượng dành cho xe đạp, đặc biệt đạt điểm cao về mức độ tạo điều kiện thúc đẩy người dân đi xe đạp và thường xuyên tổ chức “ngày không ô tô”. Thành phố cũng có tỷ lệ tai nạn thấp đối với người đi xe đạp.

Bremen (Đức)

Bremen là một thành phố nổi tiếng khác dành cho những người yêu thích xe đạp ở Đức, với địa hình rất bằng phẳng và những con đường dành cho xe đạp chạy dọc thành phố, kết nối nó với cả các thị trấn khác gần đó. Bremen cũng là thành phố đầu tiên của Đức có dành toàn bộ một "khu vực riêng dành cho xe đạp" ở quận Neustadt - khu phố có giới hạn tốc độ 30 km/h, nơi ưu tiên xe đạp và cho phép đi xe đạp song song.

Hannover (Đức)

Hannover đã lọt xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng thân thiện với xe đạp năm nay nhờ cơ sở hạ tầng chất lượng và các sự kiện thúc đẩy hoạt động đạp xe, bao gồm cả "ngày không ô tô".