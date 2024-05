10 tác phẩm thiết kế nội thất xuất sắc nhất của sinh viên

(VTC News) -

Theo đó, giải Nhất thuộc về tác phẩm Trung tâm giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Xà Phìn của thí sinh Trần Quốc Khánh đến từ Trường ĐH kiến trúc Hà Nội, tổng giá trị giải thưởng 50 triệu đồng.

Tác phẩm này gây ấn tượng đặc biệt với hội đồng giám khảo không chỉ bởi ý tưởng sáng tạo, kỹ thuật và hình thức thể hiện hấp dẫn mà còn ở khả năng thuyết trình chuyên nghiệp, truyền cảm hứng.

Ngoài giải Nhất, còn có 1 giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Toàn với tác phẩm “Resort Zannier Hồ Lắk”; 2 giải Ba thuộc về thí sinh Nguyễn Quang Minh với tác phẩm Quán Cafe thủy sinh Aquagarden và Dương Nhật Quang Đông với tác phẩm Tằm Tang Lounge bar & Eatery.

Hội đồng giám khảo giải thưởng Sinh viên thiết kế nội thất Việt Nam 2023.

Sáu giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng thuộc về: thí sinh Trịnh Tú Trình với tác phẩm "Khách sạn Regent Đà Nẵng - Đa vũ trụ khoa học”; Nguyễn Vũ Bảo Trâm với tác phẩm Banyan Tree resort đầm Lập An - Vịnh Lăng Cô; Lê Huy Vũ với tác phẩm Marriot Hoi An Resort & Spa - Hồi ức kinh sử; Trương Thanh Quí với tác phẩm Khách sạn 21C Museum By Mgallery; Vũ Thị Phương Linh với tác phẩm "Trung tâm văn hóa Kinh Bắc”; Đặng Tuấn Kiệt với tác phẩm “Nhà hàng Nùng Sưa”.

Một giải bình chọn tác phẩm ấn tượng nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về thí sinh Dương Nhật Quang Đông với tác phẩm Tằm Tang Lounge bar & Eatery.

Sinh viên Nội thất Việt Nam (ISA) là giải thưởng thường niên của Diễn đàn Sinh viên nội thất Việt Nam, với mục tiêu tạo ra một cuộc thi chuyên nghiệp và mang đến cơ hội cho sinh viên trong ngành nội thất được thực hành và trải nghiệm thực tế, thúc đẩy sự sáng tạo.

Trải qua ba năm khởi động, giải thưởng thành công quy tụ hội đồng giám khảo chất lượng, thu hút hàng ngàn đồ án tốt nghiệp của các sinh viên chuyên ngành nội thất từ 27 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.