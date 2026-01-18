10 sinh viên tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM, 7 người nhận lương trên 9 triệu/tháng

Tỷ lệ có việc làm cao, phần lớn làm đúng ngành

Đại học Kinh tế TP.HCM vừa công bố kết quả khảo sát tình hình thực tập và việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2025. Theo đó, có 4.445 trong tổng số 4.951 sinh viên hệ đại học chính quy tham gia khảo sát, đạt tỷ lệ 90%.

Khảo sát được thực hiện đối với sinh viên tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, kết hợp hình thức trực tuyến và gọi điện xác thực nhằm bảo đảm độ chính xác và tính khách quan của dữ liệu.

Kết quả cho thấy 97% sinh viên UEH có việc làm trong vòng một năm sau tốt nghiệp, trong đó 90% làm việc đúng hoặc liên quan đến ngành đào tạo.

Đáng chú ý, 69% sinh viên có việc làm ngay trước khi nhận bằng, 12% tìm được việc trong vòng một tháng sau tốt nghiệp và chỉ khoảng 2% mất trên 6 tháng để có việc làm. Kết quả này cho thấy khả năng thích ứng nhanh của sinh viên UEH với thị trường lao động.

Không chỉ sớm có việc làm, chất lượng việc làm của sinh viên UEH cũng được đánh giá tích cực. Theo khảo sát, 72% sinh viên tốt nghiệp có mức thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, 78% sinh viên cho biết hài lòng với công việc hiện tại, phản ánh mức độ phù hợp giữa ngành đào tạo, năng lực người học và yêu cầu của thị trường lao động. Đáng chú ý, 93,4% sinh viên hài lòng với trải nghiệm học tập, trong khi 95,6% đánh giá tích cực môi trường và văn hóa học tập tại UEH.

Những con số này phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa chất lượng đào tạo, trải nghiệm học tập và hiệu quả việc làm sau tốt nghiệp, yếu tố đang được các trường đại học đặc biệt chú trọng trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực ngày càng gay gắt.

Nhiều sinh viên làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài

Đại học Kinh tế TP.HCM cũng cho hay, theo khảo sát cơ cấu việc làm của sinh viên, 30% làm việc tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, phản ánh rõ nét năng lực hội nhập và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Kết quả này gắn liền với định hướng quốc tế hóa mà UEH kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.

Theo đó, nhà trường tập trung đẩy mạnh kiểm định và đối sánh chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, UEH mở rộng các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh ở cả hình thức bán phần và toàn phần; tăng cường hợp tác với các trường đại học, tổ chức và doanh nghiệp quốc tế.

Quốc tế hóa tại UEH không chỉ dừng lại ở số lượng chương trình hay các hoạt động trao đổi học thuật, mà hướng tới nâng cao chuẩn năng lực đầu ra, giúp sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia và sẵn sàng tham gia thị trường lao động toàn cầu ngay sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao tỷ lệ sinh viên có việc làm là định hướng đào tạo gắn với thực tiễn. Nhiều năm qua, UEH đẩy mạnh các mô hình học tập qua trải nghiệm như học theo dự án, học kỳ doanh nghiệp, thực tập bắt buộc, đồng thời mời chuyên gia, nhà quản lý và doanh nhân tham gia giảng dạy, phản biện học phần.

Nhờ đó, sinh viên không chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết mà còn được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với môi trường doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Song song với khảo sát sinh viên, năm 2025 UEH triển khai khảo sát các doanh nghiệp tham gia tiếp nhận sinh viên thực tập thông qua Hệ thống Quản lý thực tập và tốt nghiệp của trường. Kết quả cho thấy 100% sinh viên và doanh nghiệp tham gia đánh giá; trong đó, 90% doanh nghiệp xếp loại sinh viên ở mức rất tốt và xuất sắc, gồm gần 60% đánh giá ở mức xuất sắc.

Theo kết quả khảo sát, các tiêu chí được doanh nghiệp đánh giá cao tập trung vào thái độ và tác phong nghề nghiệp, khả năng làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý thời gian và hiệu quả công việc. Đặc biệt, 98% doanh nghiệp cho biết sẵn sàng tuyển dụng sinh viên UEH sau khi tốt nghiệp, qua đó khẳng định mức độ đáp ứng cao của sinh viên đối với yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Phía đại học này khẳng định kết quả khảo sát việc làm sinh viên năm 2025 là cơ sở quan trọng để nhà trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đầu vào, hoàn thiện chuẩn đầu ra và đẩy mạnh quốc tế hóa theo hướng gắn chặt với nhu cầu của thị trường lao động.

Trong giai đoạn tới, UEH tiếp tục mở rộng các mô hình học tập trải nghiệm, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và địa phương, đồng thời nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao tri thức, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập và phát triển bền vững.