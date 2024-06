1 triệu sĩ tử bước vào môn đầu tiên tốt nghiệp THPT 2024

Có mặt tại điểm thi THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) từ sớm, em Nguyễn Lê Ngọc Huyền, trường THPT Việt Nam - Ba Lan cho biết, đây là kỳ thi rất quan trọng, thể hiện kết quả 12 năm đèn sách, nên dù đã chuẩn bị đầy đủ từ kiến thức đến tâm lý từ trước, em vẫn rất hồi hộp.

Đặt mục tiêu vào Học viện Báo chí và truyên truyền, ngành Truyền thông đa phương tiện với tổ hợp xét tuyển C00 (Văn, Sử, Địa), nữ sinh mong muốn sẽ đạt điểm số từ 27 trở lên trong kỳ thi lần này. Để đạt được số điểm ấy, Ngữ văn là môn cần cố gắng nhiều nhất.

"Em nghĩ đề thi tốt nghiệp môn Ngữ văn sẽ vào tác phẩm Đất Nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm hoặc Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu", Ngọc Huyền dự đoán đề Văn.

Em Trịnh Mỹ Phương, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu dự đoán đề thi tốt nghiệp môn Ngữ văn sẽ vào Đất Nước và Việt Bắc. Mặc dù có chút căng thẳng trước khi bước vào môn thi đầu tiên nhưng Mỹ Phương tin bản thân sẽ "vượt vũ môn" thành công.

"Em tin bản thân mình sẽ làm được vì em đã dành nhiều thời gian để ôn tập, luyện đề", Mỹ Phương nói.

Trong khi đó, Lê Phương An, điểm thi THPT Hoàng Văn Thụ bước vào kỳ thi với tâm thế khá thoải mái, bởi nữ sinh đã trúng tuyển sớm vào một số trường đại học bằng phương thức xét tuyển học bạ. Tuy nhiên, Phương An vẫn sẽ dự thi nghiêm túc, không chủ quan, phòng trường hợp điểm quá thấp.

Phương An dự đoán, khả năng cao tác phẩm Đất Nước và Người lái đò sông Đà sẽ xuất hiện trong đề thi môn Ngữ văn.

Theo Bộ GD&ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm nay giữ ổn định như năm ngoái; phù hợp với mục tiêu của kỳ thi. Đồng thời, đề thi cũng đảm bảo độ phân hóa cao hơn, đặc biệt là các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao.

Cụ thể, cấu trúc đề thi giữ nguyên hai phần gồm: Đọc hiểu (3 điểm), làm văn (7 điểm). Trong phần làm văn sẽ gồm có một câu nghị luận xã hội (2 điểm) và một câu nghị luận văn học (5 điểm). Ma trận đề đi từ nhận biết đến vận dụng cao, với số lượng câu phân bố phù hợp.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 cho biết, kỳ thi năm nay đánh dấu mốc quan trọng của giáo dục phổ thông. Đây là kỳ thi của lứa học sinh cuối cùng học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

"Tôi muốn nhắc lại tinh thần ''4 đúng - 3 không" đã được quán triệt từ kỳ thi năm 2023 và tiếp tục lưu ý thực hiện trong Kỳ thi năm nay. ''4 đúng" là: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường. ''3 không'' là: Không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, tất cả các khâu cần phải chu đáo và thân thiện giữa cán bộ làm công tác phục vụ kỳ thi với nhau, giữa thầy cô giáo, cán bộ với học sinh để các em có tinh thần, tâm thế thoải mái nhất bước vào phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.071.393 thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978, chiếm 4,38%. Toàn quốc bố trí 2.323 điểm thi, tăng 51 điểm so với năm ngoái.

Các tỉnh, thành phố có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất gồm: Hà Nội có 109.078 thí sinh; TP.HCM có 88.196 thí sinh; Thanh Hóa có 38.677 thí sinh. Các tỉnh có số thí sinh đăng ký dự thi ít nhất là Kon Tum với 5.052 thí sinh; Lai Châu với 4.211 thí sinh; Bắc Kạn với 3.180 thí sinh.