1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng vì bão, ngành điện đẩy nhanh khắc phục sự cố

Phát biểu tại cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương về khắc phục sự cố sau bão số 3, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, hệ thống điện chịu thiệt hại nặng nề cả với lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối sau bão Yagi. “10 nhà máy điện khu vực Đông Bắc phải dừng hoàn toàn khi bão đổ bộ vào để đảm bảo an toàn hệ thống ước tính gần 1 triệu khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng”, Bộ trưởng thông tin.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên báo cáo về thiệt hại do bão Yagi gây ra.

Tính đến 6 giờ sáng nay, phụ tải không cung cấp được Miền Bắc là 63%, nặng nhất là Hải Dương 98%, Quảng Ninh đến 99%, Hải Phòng 90%, Hải Dương 98%, Thái Bình 95%...) và trên diện rộng ở nhiều tỉnh, đặc biệt Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Phú Thọ phải chủ động ngắt điện để bảo đảm an toàn hệ thống điện và không đủ năng lực phụ tải.

“Lý do chính của việc này là do đường dây và trạm biến áp gặp sự cố. Ngoài ra, tình trạng mất mạng viễn thông gây khó khăn cho công tác khắc phục sự cố”, Bộ trưởng Công Thương nhận định.

Loạt cột điện bị gãy đổ ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. (Ảnh: Anh Đức)

Tất cả các Công ty Điện lực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đều tổ chức tái lập ca trực tại tất cả các Trạm biến áp (TBA) 110kV, đường dây và vị trí lưới điện xung yếu. Đồng thời sẵn sàng các kíp trực khắc phục sự cố. Đến 22h30' ngày 7/9, cả 10/10 nhà máy điện khu vực Đông Bắc được khôi phục lại điện tự dùng để chuẩn bị khởi động và sẵn sàng hòa lưới.

Lưới điện 500kV, 220kV đã, đang được khắc phục khẩn trương. Đến đầu giờ chiều nay có thể đóng điện trở lại. Các tuyến đường dây 110kV, 35kV tiếp tục được kiểm tra, xử lý sự cố để đóng điện sớm nhất.

Bộ Công Thương cũng đang tập trung chỉ đạo các đơn vị ngành điện khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hệ thống điện bị sự cố nhanh nhất, có phương án dự phòng về mặt kỹ thuật để duy trì ổn định hệ thống điều độ điện khi có sự cố xảy ra.

"Ưu tiên cấp điện cho các khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, phục vụ cung cấp vật tư hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, cơ sở sản xuất. Cố gắng đầu giờ chiều nay ngành điện khắc phục xong các sự cố của đường dây 500, 220, 110KV và trạm biến áp để sẵn sàng cung ứng điện trở lại", Bộ trưởng Công Thương nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy điện đúng quy trình, lưu ý dự phòng đón lũ do hoàn lưu bão, góp phần cắt lũ hạ du. Các hồ quan trọng như Hòa Bình, Thác Bà tăng lưu lượng xả tràn. Tăng cường phát điện để hạ mực nước hồ dự phòng dung tích đón lũ do hoàn lưu bão. Các đơn vị toàn ngành sẵn sàng phương án ứng phó nếu xảy ra mưa lũ do hoàn lưu bão, đặc biệt khi một số khu vực có thể bị chia cắt, cô lập do lũ.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, 4 địa phương là Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Thanh Hóa dự kiến chiều nay được cấp điện trở lại, còn Hải Phòng khoảng 80%. Theo EVN, lưới điện miền Bắc, đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Hải Dương, gặp nhiều khó khăn do sức tàn phá của bão Yagi. EVN cũng cho biết, trong ngày 8/9, khoảng 70% khách hàng sẽ được cấp điện trở lại. EVN và các đơn vị thành viên sẽ nỗ lực cao nhất để cấp điện cho khách hàng còn lại trong thời gian sớm nhất.