1.500 bậc cha mẹ tham gia 'Kiến tạo cuộc đời mới - Đường về hạnh phúc'

(VTC News) -

Vào hai ngày 16 và 17/8 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành tổ chức Chương trình Kiến tạo cuộc đời mới - Đường về hạnh phúc lần thứ 6. Với sự tham gia của gần 1.500 khách hàng mỗi sự kiện, chương trình nâng tổng số người tham dự chuỗi sự kiện này lên hơn 9.000 người. Mục đích của chương trình là giúp các bậc cha mẹ thấu hiểu bản thân, kết nối với chính mình và chữa lành các mối quan hệ, từ đó tìm thấy con đường hạnh phúc cho bản thân, con cái và gia đình.

Kiến tạo cuộc đời mới - Đường về hạnh phúc là chương trình được thiết kế dành riêng cho những khách hàng đã tham gia các chương trình Kiến tạo, Nâng tầm, Coach Nâng tầm, Master coach của Học viện Minh Trí Thành. Trước đây, hầu hết mọi người mới chỉ biết đến nhau qua Zoom trực tuyến. Trong sự kiện lần này, các bậc cha mẹ đã có cơ hội gặp gỡ và được đội ngũ chuyên gia trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kiến thức, tư duy nuôi dạy con cái, phát triển bản thân.

Mỗi một sự kiện Kiến tạo cuộc đời mới - Đường về hạnh phúc thu hút gần 1500 người tham gia.

Khi vợ chồng cùng chuyển hóa, hạnh phúc là điều tất yếu

Trong số hàng ngàn người tham dự, câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Khắc Hà Thu và anh Cao Quang Hiếu (TP.HCM) đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều cặp vợ chồng trẻ. Từng mang trong mình những tổn thương từ tuổi thơ, chị Hà Thu đã tìm thấy con đường kiến tạo hạnh phúc trọn vẹn tại Học viện Minh Trí Thành, và chính sự thay đổi của chị đã dẫn dắt cả gia đình.

Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, chị Hà Thu luôn khao khát xây dựng một tổ ấm, nơi con cái được sống đúng với chính mình. Quyết tâm thay đổi để làm món quà lớn nhất cho con, chị không chỉ học – mà học với tất cả sự nỗ lực và cấp bách của một người mẹ bởi chị cho rằng: Thay đổi bản thân khi con còn nhỏ là món quà lớn nhất chị có thể trao cho con.

Chính vì thế, chị Hà Thu quyết định đồng hành cùng con trong mọi hành trình, với tình yêu thương vô bờ bến, và sự thay đổi đã đến một cách kỳ diệu. “Con trai tôi ngày hôm nay tỏa sáng tài năng và được là chính mình. Tôi vô cùng hài lòng với kết quả đó. Tôi cảm thấy đã 'lãi' quá nhiều khi đầu tư vào hành trình này. Tập trung vào mình, chứ không phải tập trung sửa chồng, sửa con – đó là điều tôi ngộ ra," chị Hà Thu chia sẻ.

Khi người vợ thay đổi, gia đình cũng thay đổi. Thấy vợ thay đổi từng ngày, anh Cao Quang Hiếu từ tò mò đã chủ động tham gia và đồng hành cùng vợ trên những hành trình đặc biệt của Học viện. “Khi tôi và vợ cùng nhau tham gia các chương trình, chúng tôi nhận ra rằng những chương trình này không chỉ dành cho phụ nữ mà cả đàn ông cũng cần. Chúng tôi học được cách lắng nghe, thấu hiểu, và đồng hành cùng nhau để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, một người cha, người chồng tốt hơn”, anh Hiếu cho biết.

Gia đình anh Hiếu và chị Thu tại chương trình Kiến tạo cuộc đời mới - Đường về hạnh phúc.

Cha mẹ thấu hiểu mình và con chính là lối về hạnh phúc

Bầu không khí tại hội trường trở nên nóng hơn khi Thạc sĩ, Chuyên gia Trị liệu Tâm trí Nguyễn Thị Lanh xuất hiện trên sân khấu, "giải mã" lý do vì sao nhiều cha mẹ lại bất lực trước những vấn đề của con.

Theo Thạc sĩ Tâm lý, chuyên gia Trị liệu Tâm trí Nguyễn Thị Lanh, mỗi đứa trẻ đều là một thiên tài trong một lĩnh vực nào đó. "Để con tỏa sáng, cha mẹ cần sự minh triết để thấu hiểu mình, thấu hiểu con, sau đó là đồng hành và dẫn dắt con mình. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ lại vô tình khiến con lớn lên với những niềm tin giới hạn, rằng con không đủ tốt, không đủ giỏi. Điều đó làm con trở nên nhút nhát, tự ti, không dám thể hiện bản thân", cô Lanh nhấn mạnh.

Thạc sĩ Tâm lý, Chuyên gia Trị liệu Tâm Trí Nguyễn Thị Lanh chia sẻ tại sự kiện

Chuyên gia Nguyễn Thị Lanh cũng chỉ ra rằng, nhiều cha mẹ thường gán cho con những "mác" tiêu cực, những lời nhận xét thiếu suy nghĩ, khiến con mang theo gánh nặng suốt cuộc đời. "Chúng ta cần giúp con gỡ bỏ những 'mác' xấu đó để con có thể trở nên bản lĩnh, tự tin, quyết đoán và thành công. Cha mẹ cần hiểu rằng, hạnh phúc của con không đến từ việc trở thành bản sao của ai đó, mà đến từ việc được là chính mình, được yêu thương và được tôn trọng", chuyên gia Nguyễn Thị Lanh cho biết thêm.