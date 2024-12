1.001 cơ hội đầu tư kinh doanh mùa lễ hội tại Phú Quốc United Center

(VTC News) -

Đây cũng là cơ hội bùng nổ doanh thu tại những "điểm nóng" thương mại, vui chơi, giải trí hấp dẫn bậc nhất của Đảo Ngọc.

Hấp lực mạnh mẽ từ chuỗi lễ hội năm mới

Giai đoạn cao điểm du lịch cuối năm, TP Phú Quốc đón dòng khách khổng lồ trong nước và quốc tế thông qua các du thuyền đường biển và các chuyến bay đường không. Đặc biệt, hai đường bay từ Singapore hay Tây An (Trung Quốc) vừa được kết nối trực tiếp với Đảo Ngọc càng củng cố thêm hệ thống kết nối và bổ sung nguồn khách dồi dào cho thành phố đảo.

Tính riêng trong những ngày trước lễ Giáng sinh, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón trung bình khoảng 60 chuyến bay quốc tế/ngày, với hơn 10.000 lượt khách ngoại quốc/ngày. Nếu cộng gộp cả lượng khách nội địa, con số này sẽ nằm ở mức lớn nhất trước đến nay.

Du khách quốc tế đến với Phú Quốc qua những đường bay mới ngày một tăng mạnh.

Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh Kiên Giang, trong năm 2024, TP Phú Quốc đón hơn 5,9 triệu lượt du khách, tăng 7,1% so với năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 962.449 lượt; tổng thu du lịch hơn 21.170 tỷ đồng, chiếm trên 84% tổng thu du lịch toàn tỉnh Kiên Giang.

Chưa dừng ở đó, Phú Quốc đang chuẩn bị đón một lượng lớn du khách lên đảo để chào đón năm mới 2025 với những chương trình, sự kiện hoành tráng bậc nhất từ trước tới nay. Thống kê của nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com cho thấy, Đảo Ngọc nằm trong top 3 điểm đến được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, tăng trưởng 180% so với cùng kỳ năm trước.

Hái quả ngọt với dòng BĐS lễ hội độc đáo

Làn sóng du khách khổng lồ đến với Phú Quốc trong dịp năm mới cũng là cơ hội vàng để giới đầu tư kinh doanh gặt hái quả ngọt. Đặc biệt, tại những tâm điểm hấp dẫn như Phú Quốc United Center, cơ hội đó càng rõ ràng hơn khi quần thể này sở hữu nhiều “thỏi nam châm” hút khách bậc nhất như Vinpearl Safari, Cung điện Hải Vương, VinWonders hay Grand World…

Phú Quốc United Center trở thành tâm điểm hút khách của Đảo Ngọc nhờ những mảnh ghép đẳng cấp.

Trong những ngày tới, “thành phố không ngủ” Phú Quốc United Center sẽ tiếp tục trở thành điểm hội tụ dòng khách khi mang tới những sự kiện chào đón năm mới hoành tráng và độc đáo, như tiệc Countdown trên biển lớn nhất Việt Nam - "The New Glory" diễn ra tại Bãi biển Vinpearl Wonderworld Phú Quốc; Countdown 2025 với chủ đề “Ánh sáng của Phượng Hoàng - The Light of Phoenix” diễn ra tại Quảng trường Corona thuộc Corona Resort & Casino Phú Quốc…

Để đón đầu sự bứt phá của du lịch, Phú Quốc United Center vừa cho ra mắt bộ sưu tập BĐS lễ hội Festi-Mashup. Nổi bật là hai dòng sản phẩm FestieShop và FestiHome với nhiều lợi thế độc nhất, dễ dàng khai thác dòng khách và mang lại dòng tiền đều đặn cho nhà đầu tư.

Các chương trình, lễ hội sôi động làm gia tăng sức hút của Phú Quốc United Center và tạo cơ hội cho dòng sản phẩm FestiMashup dễ dàng kinh doanh khai thác.

FestiHome là sản phẩm căn hộ khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 4 sao với tiện nghi đẳng cấp, dịch vụ chuyên nghiệp, được vận hành bởi thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Dòng sản phẩm này được đánh giá phù hợp cho cả hoạt động cho thuê lưu trú ngắn và dài hạn, nhất là trong bối cảnh một lượng lớn du khách quốc tế có thu nhập cao đang hướng đến những kỳ nghỉ dài ngày để tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng trên Đảo Ngọc.

Trong khi đó, FestiShop - nhà phố thương mại đa năng kết hợp hài hòa không gian sống và kinh doanh sẽ là điểm tận dụng được nhiều lợi thế tại siêu quần thể. Nhà đầu tư có thể phát triển nhiều loại hình như cho thuê mặt bằng, kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch, F&B với những món đặc sản địa phương đặc trưng…

Chủ sở hữu Festishop cũng có thể kinh doanh các ngành hàng thời trang với những brand thiết kế độc quyền cho tới phân phối các sản phẩm quốc tế. Đây là một trong những loại hình được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm, với nhu cầu mua sắm tăng mạnh trong dịp đầu năm mới.

Ngoài lợi thế dòng khách, hoạt động kinh doanh của dòng BĐS lễ hội này còn được trợ lực bởi những chính sách bán hàng hấp dẫn, như chương trình Cam kết tiền thuê, hỗ trợ lãi suất 0%, ưu đãi VinClub, chiết khấu khi sở hữu Festication - Thẻ thành viên ưu đãi trải nghiệm kỳ nghỉ…

Mỗi dòng sản phẩm của FestiMashup lại có những lợi thế riêng biệt, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của nhà đầu tư.

Phân tích về các bảo chứng thành công của sản phẩm này, bà Đồng Thị Út - Tổng Giám đốc MLAND Coastal - cho rằng: “Trước hết, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm với sự minh bạch và uy tín của chủ đầu tư Vinhomes cũng như các đơn vị vận hành hàng đầu là Wyndham & Vinpearl.

Thứ hai là pháp lý hoàn chỉnh giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro. Bên cạnh đó là tiềm năng sinh lời bền vững nhờ lợi thế vị trí, hạ tầng và tiện ích all-in-one trong Phú Quốc United Center. Cuối cùng, Festi-Mashup là có thể bàn giao ngay để đưa vào khai thác, tạo dòng tiền ngay lập tức.”

Từ những lợi thế nói trên, Phú Quốc United Center đang mở ra cơ hội kinh doanh có 1-0-2, vừa khai thác triệt để sức hút của siêu quần thể này, vừa đón đầu sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Đảo Ngọc trong năm 2025.