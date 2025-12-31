Zalo thu thập dữ liệu: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề nghị không đặt người dùng vào thế phải đồng ý

(VTC News) -

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG đã đề xuất lùi buổi làm việc hôm nay 31/12 với đơn vị này về việc Zalo thu thập dữ liệu người dùng.

Nguyên nhân là do nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp liên quan đến nhiều mảng nghiệp vụ, chuyên môn cần được tổng hợp và chuẩn bị nên công ty chưa thể hoàn tất vào ngày 31/12/2025. Đồng thời công ty cũng đang trong quá trình trao đổi, phối hợp và làm việc với các cơ quan quản lý khác.

Để kịp thời phòng ngừa, hạn chế các rủi ro có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã có văn bản số 2111/CT-HĐM ngày 31/12/2025 đề nghị Công ty VNG nghiêm túc, khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Đáng chú ý là việc rà soát và điều chỉnh cách thức triển khai thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo theo hướng không đặt người tiêu dùng vào tình thế phải đồng ý cho công ty thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin của người tiêu dùng như một điều kiện để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Đồng thời bảo đảm việc người tiêu dùng thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, rõ ràng, có lựa chọn thực chất và không mang tính hình thức.

Việc Zalo thu thập thông tin người tiêu dùng khiến dư luận bức xúc.

Rà soát toàn bộ hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (các thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo, các quy chế, chính sách liên quan đến việc cung cấp dịch vụ) đang và dự kiến áp dụng đối với người tiêu dùng, bảo đảm các nội dung này phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi tiếp tục áp dụng trên thực tế.

Có biện pháp bảo vệ thông tin và tạm thời không chuyển giao cho bên thứ ba đối với những người tiêu dùng đã chấp nhận Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo mới được cập nhật.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp trên cơ sở các thông tin, tài liệu được cung cấp và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên không gian mạng.

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu VNG rà soát việc cập nhật thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo và bảo vệ thông tin người tiêu dùng trên nền tảng Zalo. Đơn vị này đã mời VNG làm việc vào ngày 31/12/2025 nhằm yêu cầu doanh nghiệp báo cáo các nội dung liên quan đến thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Các nội dung bao gồm: thông tin chung về doanh nghiệp và nền tảng cung cấp dịch vụ; điều khoản sử dụng và việc công bố, cập nhật điều khoản; chính sách, quy định liên quan đến dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dùng).

Thời gian gần đây, Zalo gửi thông báo yêu cầu chủ tài khoản phải cập nhật điều khoản dịch vụ mới được tiếp tục sử dụng. Trong đó có nhiều điều khoản đáng chú ý như: Zalo có quyền thu thập, chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm dữ liệu cơ bản (số điện thoại, họ và tên, giới tính, mối quan hệ gia đình, thông tin CCCD...) và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Nếu không đồng ý thỏa thuận, chủ tài khoản Zalo sẽ không được tiếp tục sử dụng, hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản sau 45 ngày nếu người dùng không thay đổi quyết định. Người dùng đã phản đối các điều khoản này vì họ cho rằng, làm như vậy là vi phạm quyền dữ liệu riêng tư của người dùng.

Sự việc này gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt khi một số quy định mới được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền riêng tư. Đa số người dùng tỏ ý không đồng tình nhưng vẫn phải chấp thuận do đang sử dụng Zalo cho công việc.

Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho biết sẽ xoá App và chuyển sang dùng các nền tảng khác như Viber, Whatapps... do không muốn “bị ép” phải đồng ý với các điều khoản của Zalo đưa ra. Thậm chí nhiều người dùng còn kêu gọi tẩy chay ứng dụng.

Trên cả hai kho ứng dụng App Store và CH Play, ứng dụng Zalo liên tục nhận những phản hồi đánh giá tiêu cực sau yêu cầu “cập nhật điều khoản dịch vụ mới”.

Các chuyên gia về công nghệ cũng nhận định: Cách làm này của Zalo đi ngược lại tinh thần của Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân sắp có hiệu lực. Sự đồng ý trong trường hợp bị ép buộc để duy trì một dịch vụ thiết yếu không thể được coi là sự đồng ý tự nguyện.