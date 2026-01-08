YODY đồng hành cùng Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo nhân lực trẻ

(VTC News) -

Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, việc tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp là yêu cầu cần thiết nhằm gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn. Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Thời trang YODY và Trường Vật liệu – Đại học Bách khoa Hà Nội đã triển khai ký kết hợp tác, hướng tới phối hợp trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Thay vì chờ sinh viên tốt nghiệp rồi mới tuyển dụng, YODY chủ động tiếp cận nguồn nhân lực ngay từ giai đoạn giáo dục.

Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Trường Vật liệu và YODY

Lễ ký kết được tổ chức trang trọng tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thời trang YODY (phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng). Tham dự buổi lễ, về phía Trường Vật liệu có GS.TS. Huỳnh Trung Hải – Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Đức Hòa – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Phan Thanh Thảo – Trưởng Khoa Dệt May – Da giầy và Thời trang; TS. Đào Thị Chinh Thùy – Phó Trưởng Văn phòng Trường, cùng đông đảo sinh viên K70 của Khoa Dệt May – Da giầy và Thời trang.

Về phía doanh nghiệp, tham dự buổi lễ có ông Đinh Trung Sơn – Giám đốc Nhân sự và bà Trần Thị Hồng – Trưởng phòng Thu hút và Phát triển nhân tài.

Tại buổi lễ, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ, chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác nhằm đồng hành triển khai các nội dung trọng tâm. Trong đó, hai bên thống nhất phối hợp lồng ghép các hoạt động thực hành và trải nghiệm thực tế vào chương trình đào tạo. Sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình thực tập có hướng dẫn, các buổi workshop chia sẻ kiến thức chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia của YODY, cũng như tiếp cận các dự án thực tế ngay khi còn ngồi trên giảng đường.

Mô hình hợp tác này góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động, đồng thời tạo nền tảng để sinh viên xây dựng định hướng nghề nghiệp bài bản ngay từ giai đoạn khởi đầu.

Sự kiện hợp tác đánh dấu mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà trường và thể hiện nỗ lực đưa đào tạo gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp.

YODY Careers: Cầu nối nuôi dưỡng đam mê và phát triển nghề nghiệp cho người trẻ

Trong khuôn khổ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, YODY Careers đóng vai trò là đầu mối phối hợp triển khai các hoạt động liên quan đến tuyển dụng, thực tập và định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên. Thông qua kênh này, các nội dung hợp tác được cụ thể hóa bằng những chương trình thực tế, giúp sinh viên tiếp cận thông tin về môi trường làm việc, yêu cầu nghề nghiệp và các vị trí việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đinh Trung Sơn – Giám đốc Nhân sự của YODY - bày tỏ sự trân trọng và vinh dự khi được hợp tác cùng Trường Vật liệu – Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông nhấn mạnh, sự hợp tác này có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển chất liệu – một trong những định hướng dài hạn và trọng tâm của YODY. Hiện nay, khoảng 60% đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D) chất liệu của doanh nghiệp là cựu sinh viên Khoa Dệt May – Da giầy và Thời trang, Trường Vật liệu, cho thấy sự gắn bó và hiệu quả của mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong thời gian qua.

Trong khuôn khổ lễ ký kết, chương trình Company Tour dành cho sinh viên K70 của Khoa Dệt May – Da giầy và Thời trang cũng đã được tổ chức. Chương trình giúp sinh viên trực tiếp tham quan môi trường làm việc, tìm hiểu hoạt động sản xuất, nghiên cứu tại doanh nghiệp và chứng kiến lễ ký kết hợp tác.

Những trải nghiệm thực tế này đã để lại nhiều ấn tượng tích cực, góp phần giúp sinh viên năm nhất hiểu rõ hơn về lĩnh vực Dệt May – Da giầy và Thời trang, đồng thời củng cố niềm tự hào khi được học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo của Trường Vật liệu.

Thông qua YODY Careers, các chính sách tuyển dụng, tiêu chí đánh giá và lộ trình phát triển được minh bạch hóa, giúp người trẻ chủ động lựa chọn con đường phù hợp.

Nhìn chung, thoả thuận hợp tác giữa YODY và Đại học Bách khoa Hà Nội thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho Việt Nam. Thông qua những hoạt động đào tạo, kết nối và tạo cơ hội thực tế, YODY đang từng bước góp phần giúp sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc sớm hơn, đồng thời hỗ trợ người trẻ chuẩn bị nền tảng nghề nghiệp vững chắc trước khi bước vào thị trường lao động.