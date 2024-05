Yeye Nhật Hạ sinh năm 1994, là một trong số những nữ diễn viên thành danh từ loạt phim truyền hình Gia đình phép thuật, Mùi ngò gai gây sốt một thời.

Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển thuận lợi, Nhật Hạ bất ngờ “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Năm 19 tuổi, Nhật Hạ lập gia đình. Năm 20 tuổi, Nhật Hạ sinh em bé. Mặc cho bạn bè đồng trang lứa đóng phim, ra MV liên tục, Nhật Hạ vẫn im hơi lặng tiếng, dành trọn 4 năm ở nhà chăm con.

Yeye Nhật Hạ: Sinh con ở tuổi 20, làm đẹp bằng 2 lần thẩm mỹ

Mãi đến cuối năm 2019, nữ diễn viên mới quay trở lại. Tại chương trình Khỏe đẹp 24h của VTC News, Nhật Hạ bày tỏ rằng cô từng gặp không ít khó khăn khi làm lại từ đầu. Từng trải qua buồn tủi vì tăng gần 40kg sau khi sinh, tiếp đến lại cắt bỏ một bên buồng trứng vì mang thai ngoài, Nhật Hạ cười nhẹ nhàng bảo nhiều sóng gió cứ ập đến cuộc đời cô theo cái kiểu chẳng thể nào lường trước.

Nhưng dù cho có gặp khó khăn thế nào, người đẹp 9x vẫn điềm tĩnh vượt qua. Bởi theo cô, ngồi khóc cũng chẳng được gì, thay vì suy sụp thì cứ mạnh mẽ đứng lên, mình phải là chỗ dựa cho chính mình!

- Tôi có biết chuyện Nhật Hạ từng căng thẳng vì tăng gần 40kg sau khi sinh. Thời điểm đó, bạn tiếp nhận chuyện này ra sao?

Tôi lập gia đình và sinh con rất sớm, chỉ mới hơn 20 tuổi là lên chức mẹ rồi. Lần đầu làm mẹ, cảm giác bỡ ngỡ và hoang mang là có thật. Trong suốt thai kỳ, tôi ăn rất nhiều, kết quả là tăng gần 40kg, cả người đầy vết rạn. Nhiều lúc người nhà hoảng hốt vì tôi ăn cùng lúc 2 tô to. Ai nói gì tôi cũng mặc kệ, cứ ăn để em bé khỏe.

Nổi tiếng sớm khiến tôi vô lo vô nghĩ, thời điểm này tôi không quá để tâm đến ngoại hình dù đang là diễn viên. Tôi cao 1m66, nặng 87kg. Bạn tưởng tượng được không, tôi to như “con khủng long”, giờ nhìn lại hình ảnh lúc trước, tôi còn không dám xem nữa mà.

Sau khi sinh xong, tôi mất thời gian dài để giảm cân. Tuy nhiên, tôi thấy tất cả những việc này là hoàn toàn xứng đáng. Làm mẹ là thiên chức của phụ nữ, có xấu xí vì con thì cũng được. Mang con gái đến với thế giới này là một trong những điều thành công nhất tôi từng làm được.

Nhiều người có phải tôi hy sinh sự nghiệp vì gia đình hay không, tôi thấy chẳng phải hy sinh gì cả, đó là lựa chọn. Con gái là động lực để tôi cố gắng. Có thể khi dừng lại 4 - 5 năm để lấy chồng sinh con, tôi đi chậm hơn bạn bè đồng nghiệp thật đó, nhưng khi mệt mỏi trở về nhà, tôi có nơi để mình tựa vào.

- Mất bao lâu thì Nhật Hạ mới lấy lại vóc dáng và sự tự tin để tiếp tục hoạt động nghệ thuật?

Ban đầu, tôi chẳng nghĩ gì đâu, cứ mặc định là kệ, từ từ sẽ ốm. Nhưng đến ngày kia, khi đưa con đi học, bỗng dưng cô giáo hỏi có phải là Nhật Hạ từng đóng Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật hay không. Trong ánh mắt của cô giáo, tôi cảm thấy sự bất ngờ vì không tin rằng Nhật Hạ trên TV lại mập thế. Tôi trở về nhà, suy nghĩ, có phần hoang mang vì không biết mình có nên tiếp tục bỏ mặc mọi thứ hay không. Rồi khi đọc báo, xem TV, thấy các đồng nghiệp đóng phim, ca hát, tôi tự nhủ phải giảm cân. Đó là hành trình rất dài, giảm 40kg không phải chuyện dễ, nhất là với phụ nữ sau sinh. Tôi dùng đủ mọi cách, từ uống thuốc giảm cân cho đến ăn kiêng cực đoan, tôi thấy không ổn. Sau đó, tôi tìm hiểu và áp dụng cách giảm cân khoa học với chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp. Bây giờ, tôi chỉ cỡ 46 - 47kg. Giảm cân xong, tôi bắt đầu tìm kiếm vai diễn để trở lại. Hành trình bắt đầu lại đúng là không dễ dàng, có nhiều lúc tôi hụt hẫng, hoang mang vì chẳng biết con đường mình lựa chọn có đúng hay không?

- Khó khăn đó có đến từ việc không có show diễn, không có phim để đóng hay không?

Cỡ đầu năm 2019, tôi có rục rịch trở lại với phim ảnh. Tôi cũng phát hành MV ca nhạc nữa nhưng không thành công. Lần đầu làm MV, tôi đầu tư khoảng 500 triệu đồng.

Nghỉ hoạt động suốt thời gian dài, tôi đâu có tiền để làm sản phẩm, con số trên là do chồng tôi tích cóp lo cho. Dù lúc ấy anh cũng không dư dả gì nhưng vì tôi muốn làm gì đó cho sự nghiệp, anh vẫn hỗ trợ.

Nhưng tiếc thay, những cố gắng này không mang về điều gì tích cực. MV ít người xem, không tạo tiếng vang. Còn phim ảnh thì cũng đi vào ngõ cụt, tôi tự hỏi thực sự có phải “tổ nghề” không còn muốn cho mình đi làm nữa hay không?

Cơ hội chỉ đến khi nhà sản xuất của một công ty giải trí lớn mời tôi đóng vai phụ. Ban đầu tôi không nhận, vì trước đây quen đóng vai chính rồi, bây giờ dù có khó khăn thì cũng đâu thể nhận vai kiểu diễn cho vui được. Nhưng chẳng hiểu sao, cuối cùng tôi vẫn nhận. Từ vai này, tôi có cơ hội cho những vai diễn khác.

Sau đó, tôi đóng phim Bánh mì ông Màu và được khán giả chào đón. Con đường “tái sinh” của tôi trở nên rộn ràng hơn!

- Tôi có biết chuyện Nhật Hạ từng phẫu thuật cắt buồng trứng. Khi biến cố này ập đến, bạn đối diện ra sao?

Khi ấy tôi đã phát hiện ra bản thân có dấu hiệu bất thường nhưng không nghĩ nghiêm trọng đến mức phải cấp cứu và cắt bỏ 1 bên buồng trứng. Sức khỏe tôi không tốt, tôi từng mang thai ngoài và phải đến bệnh viện để điều trị.

Lần đó, từ buổi tối là tôi đã thấy bụng đau. Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ mình bị đau bao tử chứ không biết đã mang thai ngoài lần nữa. Do hôm sau còn có lịch làm việc nên tôi cố gắng chờ xong hết mới nhập viện. Nào ngờ, cơn đau ập đến quá nhanh, tôi được chuyển vào bệnh viện ngay khi đang đi làm.

Tôi chẳng hiểu sao mà mình bình tĩnh lạ thường, mặc cho bác sĩ và y tá đi lại xung quanh. Bác sĩ nói: “Em ơi cố gắng lên, đừng sợ gì cả, bác sĩ sẽ đến mổ cho em ngay”. Tôi hỏi lại: “Em bị gì vậy bác sĩ”, lúc này mọi người mới bảo là túi thai ngoài đã vỡ, gây ảnh hưởng đến buồng trứng, cần phải phẫu thuật gấp.

Tôi ồ lên, chà cuộc đời mình nhiều rắc rối quá nhỉ, tối phát hành MV mới mà bây giờ đã nằm trên bàn mổ. Tôi thậm chí còn động viên bản thân, mổ thành công rồi ăn mừng thành tích của MV, lúc đó sẽ tổ chức họp báo để công bố, chắc là gây chú ý lắm.

Nhưng không hề!

- Có thêm chuyện gì xảy đến nữa à?

Bác sĩ nói cần phải cắt bỏ một bên buồng trứng! Tôi lại ồ lên, may quá, chỉ là cắt một phần buồng trứng thôi, mình vẫn còn được sống. Tôi hỏi tiếp nếu vậy thì sức khỏe có bị ảnh hưởng gì không, bác sĩ đáp: “Có thể sau này việc sinh con sẽ khó”.

Bạn biết lúc đó tôi cảm thấy thế nào không? Thở phào nhẹ nhõm! Ít ra, tôi đã làm mẹ rồi. Nghĩa là tôi chỉ nghĩ được cái chuyện mình đã có một đứa con, thôi thì nếu xui xẻo không sinh được nữa thì cũng chẳng sao.

Ca phẫu thuật trôi qua khá nhẹ nhàng dù người xung quanh ai cũng lo tôi bị sốc. Nhưng không, điều tôi sốc hơn cả là MV mới không được nhiều người đón nhận. Buổi tối, ba tôi mừng rỡ nói MV được mấy chục ngàn lượt xem rồi nè con, tôi chỉ cười gượng cho qua. Ba đâu có biết MV bây giờ lượt xem đo bằng triệu view, còn vài chục ngàn lượt nhưng tôi thì nghĩa là thất bại.

Tôi bỏ luôn ý định làm họp báo từ đây!

- Nhật Hạ đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng quá, tôi nghĩ với nhiều cô gái, việc phải cắt đi một phần buồng trứng là điều khó lòng chấp nhận được, còn bạn thì xem nó như chuyện khá “bình thường”!

Nếu không nghĩ tích cực, không xem nó như “chuyện cũng nhỏ thôi” thì tôi làm được gì bây giờ? Tôi là người có tính nghệ sĩ rất cao, tôi sống theo cảm xúc, nếu việc trong tư tưởng đã mặc định là không sao thì dù ai có nói gì tôi cũng bỏ ngoài tai.

Với nhiều người, việc cắt bỏ một phần buồng trứng có thể là cú sốc lớn. Vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chuyện sinh con. Nhưng thời điểm đó và cả bây giờ, tôi thấy may mắn vì mình còn sống.

Thêm nữa, tôi sống lạc quan, không để tâm nhiều đến điều tiếng thị phi. Mình chỉ có một cuộc đời thôi, nếu cứ bận tâm ai chê ai khen thì làm sao sống tốt? Huống hồ tôi lại là nghệ sĩ, đã hoạt động trong showbiz nhiều năm qua, tôi thấm thía những điều như phải mặc kệ, làm lơ mà đi tiếp.

Không phải mình vô tâm, mà mình đang lấy sự vô tư làm điểm tựa để đương đầu với nghịch cảnh.

- So với thời điểm mới vào nghề, tôi thấy hiện tại Nhật Hạ xinh đẹp hơn rất nhiều. Bạn có can thiệp thẩm mỹ không?

Là diễn viên, tôi nghĩ mình phải quan tâm đến chuyện luôn giữ vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút nhất. Tôi có tiêm cằm, tiêm môi. Khi tiêm, tôi đã tính toán, nghiên cứu kỹ càng. Tôi thấy bên cạnh ý kiến chê thì cũng có nhiều người khen Nhật Hạ xinh và thời trang hơn trước nữa.

Việc can thiệp thẩm mỹ, nếu mình làm lố, không biết điểm dừng thì sẽ dẫn đến chuyện mất nét tự nhiên. Khi đó, đóng phim sẽ khó khăn vì biểu đạt cảm xúc không được chân thật. Còn riêng trường hợp của tôi, tôi thấy cũng không có lố gì hết, chỉ là tiêm 1 chút vào môi và cằm thôi.

Thẩm mỹ giống như con dao 2 lưỡi vậy đó, biết điểm dừng thì sẽ tốt, còn nếu không biết điểm dừng thì tự làm mình đứt tay thôi.

- Việc công khai can thiệp thẩm mỹ có khiến Nhật Hạ chịu nhiều áp lực?

Tôi thoải mái chia sẻ điều này chỉ mong khán giả có cái nhìn công tâm với nghệ sĩ. Áp lực việc bị nói này nói kia không lớn bằng chuyện mình cảm thấy bản thân không đẹp. Nếu làm lố trong việc thẩm mỹ rồi tự biến mình thành "con nghiện" thì chắc chắn không tốt, còn khi đã xác định mình cần chỉnh sửa cái gì, cần tác động thế nào để vẻ ngoài ổn hơn, sáng hơn, tôi nghĩ cũng được mà. Nói về chuyện tiêm chất làm đầy vào người, tôi chỉ thực hiện có 2 lần thôi. Lần đầu tiêm cằm, tiêm môi xong, tôi có đi quay phim. Lúc lên hình mọi người đã khen là đẹp rồi nhưng tôi vẫn cứ thấy thiếu thiếu chỗ nào đó. Kiểu là chưa được hài lòng lắm nên tôi mới đi tiêm lần thứ 2. Bây giờ thì tiêm xong rồi, cũng có chút băn khoăn nhưng tôi nghĩ khi làm đẹp bằng công nghệ thẩm mỹ, có sai sót thì cũng bình thường. Chưa đẹp thì mình nghiên cứu rồi sửa lại cho đẹp. Chắc phải đợi thời gian cho thuốc tan ra đều hoặc xem xét kỹ càng coi có cần chỉnh thêm chỗ nào nữa không. Muốn đi xa trong showbiz, ngoài tài năng còn cần đến nhan sắc.

- Tôi biết không ít nghệ sĩ chọn cách né tránh khi ai đó hỏi về chủ đề thẩm mỹ để né tránh thị phi, còn Nhật Hạ thì khác!

Quan điểm của mỗi người với chuyện thẩm mỹ khác nhau, tôi không phê phán hay chê trách bất cứ ai. Riêng tôi, làm đẹp bằng thẩm mỹ là bình thường. Ai chẳng muốn mình đẹp chứ, mất gì cũng được, miễn còn đẹp là được.

Chuyện các nghệ sĩ khác né tránh cũng là có lý do đó, vì nếu để các nhà sản xuất biết việc có can thiệp trên gương mặt thì khả năng nhận vai sẽ hẹp lại. Thường thì đạo diễn, nhà sản xuất sẽ chọn người tự nhiên, không can thiệp gì hết, tiêm chích vào mặt sẽ khiến việc biểu đạt cảm xúc kém hơn.

Riêng tôi thì thấy mình chỉ tiêm phần môi và cằm thôi, diễn xuất không bị ảnh hưởng gì. Quan trọng là mình có kiến thức nên chuyện thẩm mỹ dừng lại ở mức vừa phải, đẹp lên nhưng không bị quá đà!

- Xin cảm ơn Nhật Hạ!