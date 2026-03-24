Phụ Sản 315 khám phụ khoa trẻ em an toàn, chuẩn y khoa

Bệnh phụ khoa đối với bé gái vị thành niên không còn là việc hiếm hay phải xấu hổ cần che giấu. Y học phát triển đã chứng minh trẻ em có thể mắc bệnh phụ khoa từ rất sớm và phần lớn nguyên nhân do môi trường sống, trẻ chưa biết cách chăm sóc bản thân…

Khai trương phòng khám Phụ Sản 315 tịa địa chỉ 561-563 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng.

Nguyên nhân viêm nhiễm phụ khoa ở trẻ vị thành niên

Môi trường âm đạo của bé gái trước tuổi dậy thì có sự khác biệt rất lớn so với phụ nữ trưởng thành. Do buồng trứng chưa tiết estrogen, niêm mạc âm đạo mỏng và nghèo glycogen dẫn đến khuẩn hệ âm đạo có ít vi khuẩn có lợi Lactobacillus và độ pH duy trì ở mức cao (từ 6 đến 8). Sự sụp đổ hoặc thiếu bình ổn của môi trường âm đạo này là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển.

Ngày nay y học phát triển đã chứng minh trẻ em có thể mắc bệnh phụ khoa từ rất sớm và phần lớn nguyên nhân do môi trường sống, trẻ chưa biết cách chăm sóc bản thân…

Ngoài ra, ở những vị thành niên đã có quan hệ tình dục, nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục là rất cao, điển hình là tỷ lệ nhiễm lậu cầu cao nhất rơi vào lứa tuổi vị thành niên và người trẻ tuổi, cùng với nguy cơ nhiễm Chlamydia trachomatis và virus HPV.

Trẻ cần được đưa đến gặp bác sĩ khi có các triệu chứng bất thường như: tiết dịch âm đạo nhiều, có mùi hôi, ngứa ngáy, đau rát hoặc xuất huyết bất thường.

Phụ Sản 315 khai trương cơ sở mới tại địa chỉ số 557 Kha Vận Cận, P Thủ Đức, TP.HCM.

Quy trình khám ra sao? Có cần cha mẹ đi cùng, giám sát không?

Tại phòng khám Phụ sản 315, quy trình khám phụ khoa cho trẻ em (đặc biệt là độ tuổi mầm non và tiểu học) khác hoàn toàn với người lớn, đòi hỏi sự tinh tế, kiên nhẫn và kỹ thuật chuyên biệt.

Bác sĩ sẽ trao đổi với phụ huynh và trẻ về các triệu chứng như ngứa, tiết dịch, mùi hôi, đau khi tiểu. Đây là bước xây dựng niềm tin để trẻ bớt sợ hãi, sau đó mới tiến đến khám tổng quát nhằm đánh giá sự phát triển thể chất, các dấu hiệu dậy thì sớm hoặc các bệnh lý ngoài da có thể liên quan.

Tiếp đến, bác sĩ sẽ tiến hành khám bộ phận sinh dục ngoài. Trẻ sẽ được nằm ở tư thế sản khoa. Bác sĩ chỉ quan sát bằng mắt thường và dùng tăm bông nhỏ để kiểm tra, không đưa sâu vào bên trong.

Khác với người lớn, bác sĩ tuyệt đối không dùng mỏ vịt hay thăm khám qua đường âm đạo trừ những trường hợp cực kỳ đặc biệt và có sự can thiệp chuyên sâu.

Cần thiết, bác sĩ sẽ lấy bệnh phẩm. Hết sức nhẹ nhàng, bác sĩ sẽ dùng tăm bông vô trùng cực nhỏ để lấy mẫu soi tươi/cấy vi khuẩn.

Tiếp đến, bác sĩ sẽ tiến hành siêu âm bụng để kiểm tra tử cung, buồng trứng và các khối u vùng chậu nếu có nghi ngờ. Bước này hoàn toàn không xâm lấn và không gây đau cho bé.

Các bác sĩ và chuyên gia tại Hệ Thống Y Tế 315 khuyến cáo khi đi khám phụ khoa cho bé, rất cần có cha mẹ đi cùng. Bởi vì trẻ em là đối tượng chưa vị thành niên, mọi can thiệp y tế đều cần sự đồng thuận của người giám hộ hợp pháp. Đồng thời, sự hiện diện của mẹ (hoặc cha) giúp trẻ cảm thấy an toàn. Trẻ sẽ ít chống đối và hợp tác tốt hơn khi có người thân nắm tay hoặc trò chuyện cùng.

Chăm sóc toàn diện với Thẻ phụ khoa của Phụ Sản 315.

Ngoài ra, việc cha mẹ có mặt giúp đảm bảo mọi thao tác của nhân viên y tế đều đúng mực, tránh các hiểu lầm hoặc rủi ro về xâm hại trẻ em, giúp việc giám hộ và giám sát hoàn toàn minh bạch.

Sau khi khám xong, cha mẹ là người trực tiếp thực hiện việc vệ sinh và dùng thuốc cho trẻ tại nhà, nên cần trực tiếp nghe bác sĩ hướng dẫn quy trình chăm sóc.

Hệ Thống Y Tế 315 hiện đã có hơn 170 phòng khám chuyên khoa trên toàn quốc dành cho từng lứa tuổi, giới tính và loại bệnh riêng. Gồm có: Nhi Đồng 315, Tiêm Chủng Nhi 315, Phụ Sản 315, Mắt 315, Tim Mạch – Tiểu Đường 315, Tâm Thần – Tâm Lý Nhi 315.

Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 thuộc chuỗi hệ sinh thái thuộc Hệ Thống Y Tế 315 (315 Healthcare), cung cấp dịch vụ khám Phụ khoa, khám Sản khoa toàn diện bao gồm: khám bệnh (khám Phụ khoa, Sản khoa và Hiếm muộn), phòng khám siêu âm 4D (siêu âm Sản, Phụ khoa, siêu âm có thai, siêu âm thai nhi), đo điện tim, đo tim thai, HPV, dịch vụ cấy que, đặt vòng, kế hoạch hóa gia đình…

Hệ thống Y Tế 315: Hotline: 0901.315.315 - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ivy Health https://www.ivyhealthvn.com/ - Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 https://www.phusan315.com/ - Hệ thống Y Tế Nhi Đồng 315 https://www.nhidong315.com/ - Hệ thống Y Tế Tiêm Chủng Nhi 315 https://www.tiemchungnhi315.com/ - Hệ thống Y Tế Mắt 315 https://www.mat315.com/ - Hệ thống Y Tế Tim Mạch - Tiểu Đường 315 https://www.timmachtieuduong315.com/ -Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 https://www.tamlynhi315.com/